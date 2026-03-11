גורמים בכירים במערכת ההגנה האמריקאית אמרו כי הצבא האיראני מתאים את הטקטיקות שלו ככל שמתקדמת קמפיין ההפצצות בין ארה"ב לישראל, כך עולה היום (רביעי) מדיווח בניו יורק טיימס. ב-11 הימים מאז שהסכסוך החל, איראן תקפה מערכות מפתח של הגנה אווירית ומכ״ם אמריקאיות באזור, לפי גורמים בצבא האמריקאי ומומחים צבאיים.

בעוד שהצבא מתרכז בתשתיות ונכסים צבאיים, מיליציות הנתמכות על ידי איראן תקפו מלונות שבהם שוהים חיילים אמריקנים. מיליציה אחת בעיראק שיגרה מתקפת נחיל רחפנים על מלון יוקרתי בארביל, תוצר של מעקב אחר האמריקנים באיזור. התקיפה הראתה שאיראן ידעה שהפנטגון משכן חיילים במלונות באזור, כך אמר גורם צבאי אמריקאי בכיר.

הוא ושני גורמים נוספים אמרו כי נראה שאיראן קיבלה את העובדה שאינה יכולה להשתוות לארצות הברית ולישראל בכוח אש בלבד. אך לדבריהם, עצם הישרדותה תחת מטח התקיפות מאפשרת לממשלה בטהרן לטעון לניצחון. לדברי הגורמים, נראה שהצבא האיראני מכוון למה שהוא רואה כחולשות אמריקאיות: מיירטים ומערכות הגנה אווירית שנועדו להגן על חיילים ונכסים באזור.

עד כה שבעה חיילים אמריקאים נהרגו מאז תחילת המבצע, ו-140 נפצעו, כך מסר הפנטגון. מתוך מספר זה, 108 חזרו לשירות.