רוסיה מספקת לאיראן מטרות של צבא ארה"ב במזרח התיכון

רוסיה מספקת לאיראן נתוני מודיעין ושירותי הכוונה המאפשרים לה לפגוע בדיוק רב בכוחות צבא ארצות הברית הפרוסים במזרח התיכון, כך נחשף היום (שישי) ב"וושינגטון פוסט". על פי שלושה גורמים המעורבים בפרטי המודיעין, הסיוע הרוסי כולל את מיקומן המדויק של ספינות מלחמה, נושאות מטוסים וכלי טיס של חיל האוויר האמריקני. מדובר בעליית מדרגה משמעותית במעורבותה של רוסיה בעימות מול וושינגטון, צעד שנתפס בבית הלבן כניסיון רוסי לערער את היציבות האזורית בתגובה ללחץ המערבי על מוסקבה בזירות אחרות.

הדיווח מגיע שעות ספורות לאחר שכלי טיס בלתי מאויש איראני פגע במבנה הסמוך למפקדת הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין. במקביל, אישרו גורמים רשמיים כי ביום ראשון האחרון נהרגו שישה חיילים אמריקנים במתקפת כטב"ם איראנית על בסיס בכווית. על פי ההערכות, היכולת של איראן לשמר רמת דיוק כזו, למרות הפגיעה הקשה שספגה מידי קואליציה של צה"ל וצבא ארצות הברית בשבוע האחרון, נובעת ישירות מהזרמת המודיעין הרוסי, המפצה על שחיקת מערכות המכ"ם והתצפית האיראניות.

הברית בין מוסקבה לטהראן התהדקה משמעותית בשנים האחרונות, במיוחד מאז פלישת רוסיה לאוקראינה בשנת 2022, אז החלה איראן לספק לרוסים אלפי כטב"מים מסוג "שהאד". כעת נראה כי הגלגל התהפך: רוסיה היא זו שמספקת את ה"עיניים" בשטח עבור טהראן. גורמי ביטחון מציינים כי ההסכם האסטרטגי שנחתם בין המדינות בשנת 2025 כלל סעיפים מפורשים של שיתוף פעולה מודיעיני, אך עד כה לא היו ראיות לשימוש מבצעי בזמן אמת בנתונים אלו נגד מטרות אמריקניות.

הזירה המזרח-תיכונית נמצאת בנקודת רתיחה חסרת תקדים: מאז פרוץ המערכה הצבאית המשולבת של ארצות הברית וישראל נגד איראן ב-28 בפברואר, תקפו כוחות הקואליציה יותר מ-2,000 מטרות בשטח איראן, כולל אתרי טילים בליסטיים ותשתיות גרעין, כולל כמובן חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. מנגד, איראן שיגרה מאות טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים, שגרירויות ויעדים אסטרטגיים במדינות המפרץ. המתקפות האיראניות האחרונות הובילו לסגירת שגרירות ארצות הברית בריאד ולהודעה על סגירה זמנית של השגרירות בכווית.

המעורבות הרוסית אינה מוגבלת רק להעברת מידע. קיימים דיווחים, שטרם אומתו באופן רשמי אך נבחנים בוושינגטון, על כך שקבוצות האקרים המזוהות עם רוסיה מסייעות לאיראן בניסיונות לשבש את מערכות ההגנה האווירית, כולל ניסיונות חדירה למערכת "כיפת ברזל". בוושינגטון מזהירים כי המשך הסיוע המודיעיני של פוטין לחמינאי עלול להוביל לעימות ישיר בין המעצמות, במיוחד אם יתברר כי המודיעין הרוסי הוא שהוביל ישירות לפגיעה קטלנית נוספת בכוחות אמריקניים.