הערכה: איראן תנסה לפגוע בשגרירויות ונציגויות ישראל בעולם

לא רק באמצעות טילים: בישראל מעריכים כי איראן תנסה לפגוע בישראלים ברחבי העולם, כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך במהדורה המרכזית של i24NEWS.

במערכת הביטחון נערכים לתרחיש של פגיעה בשגרירויות ונציגויות ישראליות ברחבי העולם באמצעות חוליות איראניות במדינות השונות.

כחלק מההיערכות לתחריש שכזה, במערכת הביטחון מבצעים התאמות בהגנה ובשמירה על הישראלים שנמצאים בנציגויות בעולם. ההתאמות הללו מגיעות בעקבות הערכה כי באיראן מחפשים להוציא תמונת הצלחה - אם לא בירי טילים שפוגע בעורף, אז באמצעות אותן חוליות הפרוסות ומתוחזקות במדינות העולם.

בתוך כך, הערב המטה לביטחון לאומי הוציא אזהרת מסע לאיחוד האמירויות הערביות, ירדן ובחריין, בשל אינדקציות גבוהות לפיגועים במדינות הללו, שכבר ספגו ירי טילים לשטחן מצד איראן. כמו כן מדגישים במל"ל כי יש להימנע מטיסות קונקשן דרך מדינות המפרץ הפרסי.