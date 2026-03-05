חיבור מרגש בזמן מלחמה: סאן קורל, ישראלית שנסעה לחופשה בדובאי, פגשה בבריכת המלון חברה חדשה - ביתה פארזאם, תושבת איראן.

"היינו בבריכה אחרי ששהינו שני לילות בחניון. ביטה ניגשה אליי ושאלה אותי ואת החברים שלי מאיפה אנחנו בעולם. פחדנו לענות, אבל כשאמרנו לה ישראל היא אמרה 'אנחנו אוהבים אתכם, תבואו לאיראן'", סיפרה סאן.

ביתה, תושבת איראן, אמרה: "אני רוצה להגיד תודה על התמיכה של האנשים בישראל. אני שולחת מסר לבנימין נתניהו - תודה רבה ובבקשה תישארו איתנו עד שנצא לחופשי". היא הוסיפה כי "המשטר האיראני הרג כמעט 100 אלף אנשים באיראן. ביקשנו מישראל ואמריקה עזרה - ותודה שאתם עומדים לצדנו".

