באופן חריג ובניגוד למורשתו של מנהיג המהפכה האסלאמית ח'ומייני - מסתמן שבנו השני של עלי ח'אמנאי, מוג'תבא, יירש את תפקיד המנהיג העליון של איראן. החלטה בנושא הייתה אמורה להתפרסם כבר הבוקר, אך נדחתה כנראה מהחשש שיחוסל. מי שאחראי על ההחלטה לבחור במוג'תבא הם מועצת המומחים אותה ישראל ניסתה לתקוף אתמול - 88 אנשי דת שבסמכותם להכריע את זהות המנהיג הבא.

מוג'תבא, בנו השני של עלי ח'אמנאי שחוסל בתחילת מבצע שאגת הארי, נולד בשנת 1969 בעיר משהד, עיר הולדתו של אביו. הוא לחם במלחמת איראן-עיראק, שם יצר קשרים רבים עם מי שלימים הפכו להיות בכירי משמרות המהפכה בימינו. הוא למד בקום, יחד עם בכירי השיעים באיראן, והוסמך כאיש דת. הוא נחשב לשמרן מאוד, קיצוני יותר מאביו.

בשנת 2004 נישא מוג׳תבא לזאהרא, ובשנת 2007 נולד ילדם הראשון. לפי פרסומים - הוא נאלץ לפנות לטיפול פוריות בחו"ל ובתחילת השבוע דווח באיראן כי בנו ואשתו חוסלו בתקיפה לצד המנהיג העליון לשעבר ורעייתו.

באיראן טוענים בשבועות האחרונים כי למוג׳תבא היה תפקיד משמעותי בדיכוי המחאות בחודש ינואר, כשהוא מתאם עם משמרות המהפכה את המהלכים .כמי שצפוי להיות המנהיג העליון השלישי של איראן, אם המשטר יישאר בהיררכיה הנוכחית, הוא צפוי להפוך את המדינה לשמרנית עוד יותר, וכנראה גם לקדם בחירת שמרנים מקורבים לתפקידי המפתח במדינה, כפי שקידם גם את נשיא איראן לשעבר אחמדיניז׳אד לתפקיד.

בחירתו של מוג׳תבא תהווה את הקו שרבים העריכו שמשטר האייתולות ייקח לאחר חיסול אביו - קיצוני יותר, דתי יותר, ובעיקר לוחמני הרבה יותר.