בזמן שהמזרח התיכון בוער, בטהרן ובאנקרה כבר משרטטים את היום שאחרי. מוג'תבא חמינאי ובילאל ארדואן, "בני המלוכה" החדשים, יוצאים מהצללים אל קדמת הבמה. הם צעירים יותר, קיצוניים יותר, ובעיקר - נחושים להוכיח שהתפוח המורעל לא נפל רחוק מהעץ. האם אנחנו בדרך לעידן של מנהיגים אכזריים אפילו יותר?

במשך שנים הם היו "הבנים של". דמויות מסתוריות שפעלו מאחורי הקלעים, רחוק מעין המצלמות, בזמן שאבותיהם, עלי חמינאי ורג'פ טאיפ ארדואן, עיצבו ביד רמה את פני האזור. אך לאחרונה, משהו השתנה. תנועת מלקחיים פוליטית בטהרן ובאנקרה מסמנת את היורשים המיועדים, ואם מישהו קיווה שחילופי דורות יביאו איתם רוחות של פיוס, כדאי שיחשוב שוב.

האיש שבצללים: מוג'תבא חמינאי

באיראן, מוג'תבא חמינאי נבחר ממש אתמול למנהיג העליון החדש, ויחליף את אביו שחוסל בתקיפה ישראלית ביום שבת. באיראן, שמו מעורר אימה במסדרונות השלטון. הוא לא זקוק לנאומים בכיכרות; צילו של "אדריכל דיכוי המהומות" מ-2009 מוטל על כל מנגנוני הביטחון. מומחים מצביעים עליו כאיש שעל פיו יישק דבר בטהרן, זה שמחזיק במפתחות לתוכנית הגרעין ולאספקת הנשק לשלוחות הטרור. עבורו, ישראל היא לא רק אויב פוליטי, אלא יעד דתי לחיסול. אם אצל אביו הייתה זו אידיאולוגיה, אצל מוג'תבא זו נראית כתוכנית עבודה אופרטיבית.

ההעתק המדויק: בילאל ארדואן

מהצד השני של המתרס, בטורקיה, בילאל ארדואן כבר לא מסתתר במגזר העסקי. בנאומים האחרונים שלו, הטונציה, שפת הגוף ואפילו המסרים נשמעים כמו העתק-הדבק של אביו בשיא כוחו. הוא משחק על הקלף הלאומני, מתייצב בחזית ההפגנות נגד ישראל, ומאמץ רטוריקה שלעיתים עוקפת את אביו מימין. בילאל הוא הניסוי של ארדואן ב"שיבוט פוליטי" - מנהיג שגדל בארמונות של כוח ושנאה, ומוכן לרשת את הכיסא כדי להבטיח את המשכיות ה"ארדואניזם".

היום שאחרי: יותר קיצוני, יותר מסוכן

מומחים מעריכים כי כדי לבסס את סמכותם, היורשים הצעירים ייאלצו להפגין קו נוקשה עוד יותר מאבותיהם. הם לא נהנים מההילה ההיסטורית של המהפכה או מהכריזמה הטבעית של דור המייסדים, ולכן עליהם "להוכיח" את נאמנותם לאידיאולוגיה הקיצונית דרך מעשים.

עבור ישראל, מדובר בתרחיש בלהות. במקום חלון הזדמנויות לשינוי עם הסתלקותם של הרודנים הוותיקים, אנחנו עלולים לקבל גרסאות מעודכנות, טכנולוגיות וחסרות עכבות של אותה עוינות ישנה.