חבר המועצה הפדרלית לשעבר באיחוד האמירויות, דראר באלהול אל-פלאסי, שוחח היום (חמישי) עם i24NEWS והתייחס להסלמה מול טהרן: "זו הוכחה לכך שאיראן איבדה את האמינות שלה. אף אחד כבר לא מאמין באיראן. אתמול הם דיברו על שלום - היום בלילה הם הפציצו אותנו".

i24NEWS

"הם לא יכלו לחכות אפילו 24 שעות, אז איזה מן משטר זה? או שמא הוא מנוהל כעת על ידי משוגעים? עד כדי כך שהם איבדו שליטה על כולם? אני חושב שהם איבדו שליטה על הכל, והם עומדים לאבד הכל בקרוב", אמר אל-פלאסי.