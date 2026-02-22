איראן סגרה על עסקת נשק סודית עם רוסיה בשווי 500 מיליון אירו, לרכישת אלפי טילי כתף מתקדמים, כך דווח הערב (ראשון) ב"פייננשל טיימס". העסקה מגיעה כחלק מהמאמץ המשמעותי ביותר של איראן לשקם את מערכת ההגנה האווירית שנהרסה במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון.

ההסכם, שנחתם במוסקבה בדצמבר, מחייב את רוסיה לספק 500 יחידות שיגור ניידות "ורבה" ו-2,500 טילי "9M336" במשך שלוש שנים, כך עולה ממסמכים רוסיים שדלפו לידי הטיימס ומספר גורמים המעורים בעסקה.

ה-ורבה היא אחת ממערכות ההגנה האווירית המודרניות ביותר של רוסיה, טיל מונחה אינפרא אדום המופעל על ידי כתף, המסוגל לכוון טילי שיוט, מטוסים שטסים נמוך ומל"טים.