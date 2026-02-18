כלי תקשורת באיראן מדווחים הבוקר (רביעי) כי צבאות איראן ורוסיה יערכו מחר תרגיל צבאי ימי במפרץ עומאן, בסמוך לנושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן".

כזכור, נושאת המטוסים האמריקנית הוצבה סמוך לחופיה הדרומיים של איראן בעת שהמחאות נגד המשטר במדינה היו בשיאן. כעת נושאת מטוסים אמריקנית שנייה, "ג'רלד פורד", נמצאת כעת באוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון.

אתמול דווח בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר באיראן כי הכוחות הימיים של משמרות המהפכה סגרו למספר שעות את מיצרי הורמוז לטובת תרגיל ימי. מדובר בצעד חריג, שכן דרך המיצרים הללו עובר נפח תנועת הנפט הגדול בעולם, וסגירתם משמעו פגיעה קשה בכלכלה העולמית, וכן האיראנית, שסובלת גם כך מקשיים חמורים.

המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, התייחס אתמול בנאום שנשא לאומה לאיום של טראמפ ולנושאות המטוסים האמריקניות, ואמר כי "הנשק שמטביע את נושאת המטוסים (האמריקנית) מסוכן יותר מנושאת המטוסים עצמה".

סבב השיחות בין ארצות לאיראן התחדש אתמול בז'נבה כאשר הפערים בין שתי המדינות נותרו גדולים, ורף הציפיות מהמשא ומתן היה נמוך.

FOX NEWS

בריאיון שהעניק אתמול לרשת פוקס ניוז, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר על השיחות כי "בחלקים מסוימים השיחות עם איראן היו טובות", אך ציין ש"האיראנים עדיין לא מוכנים להכיר בכמה מהקווים האדומים של טראמפ", בהתייחס לתוכנית הגרעין של הרפובליקה האיסלאמית.