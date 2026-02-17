חמינאי בתגובה לטראמפ: "הנשק שמטביע את נושאת המטוסים מסוכן יותר ממנה"

על רקע קיום שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן שמתקיימות היום (שלישי) בז'נבה, המנהיג העליון של הרפובליקה האיסלאמית, עלי חמינאי, הגיב לאיומים מהלילה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

בשיחה שקיים טראמפ במהלך הלילה עם כתבים על המטוס הנשיאותי אמר באיום מרומז על המשא ומתן עם איראן: "אני לא חושב שהם רוצים את ההשלכות של לא לעשות עסקה". בדבריו התייחס טראמפ לתקיפה אמריקנית על איראן.

בתגובה לדבריו, חמינאי שיגר מסר מאיים משלו ואמר: "הנשק שמטביע את נושאת המטוסים (האמריקנית) מסוכן יותר מנושאת המטוסים, נשק שיכול להטביע ספינה לקרקעית הים הוא חשוב הרבה יותר מהספינה עצמה".

כמו כן צוטט חמינאי כשפנה ישירות לטראמפ ואמר: "לא תוכל להרוס את הרפובליקה האיסלאמית", על ידי סוכנות הידיעות האיראנית "איראן בערבית".

בנוסף לאיומיו של חמינאי, סוכנות הידיעות "תסנים" המזוהה עם משמרות המהפכה דיווחה כי מיצרי הורמוז ייסגרו היום למספר שעות לצורך תרגיל של הכוחות הימיים במשמרות המהפכה. מדובר בצעד חריג ותקדימי מצד איראן, שכן דרך המיצרים עוברת מרבית הספקת הנפט הגולמי העולמית, וסגירתם עלולה להביא להפסדים עצומים בכלכלה האיראנית והעולמית.

בתוך כך, השיחות העקיפות בין איראן לארצות הברית יצאו לדרך בבית שגריר עומאן בז'נבה. באיראן הגיעו לשיחות עם עמדה ברורה לפיה המשא ומתן יהיה רק על הגרעין. לפיכך, אין לדבר על אפס העשרה או העברת אורניום.

כמו כן האיראנים אינם מסכימים לדבר על תוכנית הטילים הבליסטיים ועל כוחות הפרוקסי. באיראן טוענים כי הבסיס לכל הסכם הוא הסרת הסנקציות מעל המשטר, וכי השיחות הן המשך של השיחות מחודש יוני האחרון.