האם איראן מושכת את הזמן במו"מ מול ארה"ב? | צבי יחזקאלי

האיראנים רואים בעצמם כמנצחים במשא ומתן, גם אם התיאוריה שלהם לא מחזיקה במציאות - כפי שקרה במבצע "עם כלביא" לאחר תקיפת מתקן הגרעין בפורדו.

לסבב שיחות המשא ומתן הנוכחי עם ארצות הברית בז'נבה, האיראנים מגיעים בתחושה שיש להם זמן, ולא בכדי. יש להם עוד 30 יום מהדד-ליין שהוצב על ידי טראמפ, אותם הם מתכוונים לנצל במלואם. בזמן הזה הם מתכננים להקשיח את עמדותיהם, מתוך אמונה שהאמריקנים רוצים למצות את המשא ומתן כמה שיותר מהר.

האיראנים קיבלו מחמינאי מרחב פעולה גדול בתוך המשא ומתן, ולו רק כדי למנוע תקיפה אמריקנית. גם כאן, המטרה של המשטר האיסלאמי היא להצהיר על ניצחון בתום השיחות, כפי שהם עושים תמיד, גם אם הדבר יהיה כרוך בוויתור על אחד הנכסים הביטחוניים החשובים ביותר של המשטר - תוכנית הטילים הבליסטיים.

מבחינתם, האיראנים ינצלו כל הזדמנות שהם יכולים עד הרגע האחרון. אבל כשהם יבינו שהחרב מתקרבת לצווארם הם ייתנו הכל, העיקר לשמור על השלטון בידם.

מי שקובע בסופו של דבר לאן ילכו הרוחות הוא טראמפ, שכידוע לא כל כך מאמין בהצלחת השיחות. לאחרונה הוא החל לנופף בשוט ולהתבטא בגלוי על הפלת השלטון באיראן, וגם מקורביו החלו להדהד את המסרים הללו.

--

בינתיים העם האיראני מחכה לראות האם טראמפ יממש את הבטחתו מימי המחאות הקשות במדינה, שעדיין נמשכות על רקע התדרדרות המשבר הכלכלי במדינה, אם כי בזעיר ענפין. הם יודעים שיגיע רגע והם יוכלו להפיל את המשטר האיסלאמי, השאלה היא האם העזרה שטראמפ הבטיח אכן בדרך.