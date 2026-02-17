המשבר הכלכלי באיראן נמשך: האינפלציה במדינה שוברת שיאים

המחאות באיראן על רקע המשבר הכלכלי החמור במדינה אומנם כבר דוכאו באכזריות על ידי המשטר, אבל הצרות הכלכליות ברפובליקה האיסלאמית עדיין נמשכות, ובעקבותן מתעורר מחדש הזעם הציבורי.

ערכו של המטבע המקומי, הריאל האיראני, שהוציא סוחרים זועמים לרחובות כשהגיע לשווי של 1.4 מיליון מול הדולר בסוף השנה שעברה, נחלש עוד יותר לרמה של 1.6 מיליון, כך דווח הבוקר (שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.

האינפלציה השנתית במחירי המזון כבר עמדה על 72% כאשר פרצו המחאות ברחבי המדינה בדצמבר. איראנים ממשיכים לדווח על עלייה מהירה במחירי מזונות בסיסיים, כולל אורז, חלב וירקות. גבר איראני אחד סיפר כי שמע את אמו וחברתה דנות במחירן של שתי חבילות תרד – שווה ערך לכ-28 דולר.

הריאל צנח ב-84% אל מול הדולר בשנה שעברה, מה שמחק את חסכונותיהם של האנשים ואת כוח הקנייה שלהם. סוחרים בטהרן אמרו בזמנו שהריאל כה חלש, עד שהם אינם יכולים לנהל עסקים מבלי להפסיד כסף על כל מכירה. הסוחרים בעלי ההשפעה, המכונים "באזארי", מתמודדים כעת עם מטבע שהמשיך להתדרדר מאז שהם עצמם יזמו את ההתקוממות.

כזכור, המשטר דיכא באכזריות את ההתקוממות במסגרת מבצע דיכוי שלדברי ארגוני זכויות אדם הותיר עשרות אלפי הרוגים ועצורים בבתי הכלא. כעת, בעוד הזעם הציבורי גואה שוב, לממשלה יש אפילו פחות משאבים להתמודדות עם הכאוס הכלכלי. בניסיון להביא לשיקום הכלכלה, במסגרת שיחות המשא המתן עם ארצות הברית האיראנים העלו לא פעם את הדרישה להסיר את הסנקציות מעל המדינה.