טראמפ מאיים: "איראן לא מעוניינת לשאת בהשלכות של אי השגת עסקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שלישי) בשיחה עם כתבים במטוס האייר פורס וואן רגע לפני סבב שיחות נוסף בז'נבה, כי איראן מעוניינת בעסקה, ואף איים כי "הם לא מעוניינת לשאת בהשלכות של מה שיקרה אם לא תהיה עסקה".

"אהיה מעורב בשיחות עם איראן, לא באופן ישיר, הן יהיו חשובות מאוד, נראה מה יקרה", אמר, "איראן הם נושאים ונותנים קשים, והייתי אומר שגם לא טובים. הייתה יכולה להיות לנו עסקה אבל נאלצנו לשלוח את מטוסי ה-B-2 ולהשמיד את היכולת הגרעינית שלהם. אני מקווה שהם יפעלו בהיגיון יותר".

בינתיים, ב-CNN דווח כי נראה כי לממשל עדיין אין הבנה ברורה לגבי מה שיקרה ביום שאחרי אם יופל המשטר האיראני. מזכיר המדינה מרקו רוביו חזר על דברים אלו במהלך שימוע בקונגרס בסוף החודש שעבר, כשאמר למחוקקים כי "אף אחד לא יודע" מי יתפוס את השלטון אם המשטר ייפול.

בטווח הקצר, קהילת המודיעין האמריקנית סבורה כי "משמרות המהפכה" הם אלו שצפויים למלא כל ואקום מנהיגותי שייווצר.

משמרות המהפכה הם "בהחלט דומיננטיים ומתפקדים מעל הבירוקרטיה הצבאית הרגילה, אך קשה לחזות בדיוק מה יקרה בתרחיש של קריסת משטר", אמר ל-CNN מקור המעורב בדיווחי המודיעין האמריקני. לארה"ב חסר גם מידע ברור לגבי ההיררכיה בתוך משמרות המהפכה בעקבות החיסול של המפקד הצבאי החזק ביותר, קאסם סולימאני, בינואר 2020.

מספר מקורות ציינו כי היו סיבות לגיטימיות לשקול פעולה צבאית לפני מספר שבועות, בשיא המחאות באיראן. בנקודת זמן זו, היה חלון הזדמנויות קצר שבו תקיפות אמריקניות היו יכולות פוטנציאלית להטות את הכף לטובת האופוזיציה, ולספק מומנטום לאיראנים להפיל את ממשלתם באופן אורגני.