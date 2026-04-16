דיווח בלבנון: כווית סיכלה רשת מימון שקישרה בין חיזבאללה ואיראן

עיתון נידאא אל-וטן הלבנוני מדווח הבוקר (חמישי) כי הרשויות בכווית סיכלו רשת מימון שקישרה בין חיזבאללה ואיראן, בכך שהעבירה כספים במסלולים פנימיים וחיצוניים משולבים, תחת מסווה של פעילות צדקה ודת.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לפי מקורות ביטחוניים בכווית הרשת פעלה בשיטה "רכה" של חדירה לסביבה המקומית, באמצעות ישויות שעל פניו נראו חוקיות, חברתיות וגופי צדקה. הדבר אפשר לרשת לפעול במשך שנים ללא חשד, עד שנחשפה באמצעות מעקב מדויק וחקירות פיננסיות נרחבות.

מדובר בשינוי אסטרטגי מצד כווית, המצביע על מעבר ברור לגישה מניעתית, בדומה לזו שאימצה איחוד האמירויות, המבוססת על פירוק מבנים פיננסיים החשודים במימון פעילויות בלתי חוקיות עוד לפני התרחבותם, וקטיעת מסלולי הכסף טרם השלמתם, מול רשתות הפועלות תחת כיסוי של פעילות צדקה, כלכלה וחברה.

הרשת התבססה על מבנה פיננסי מורכב מאוד, עם חלוקת תפקידים בין איסוף כספים, והעברתם בערוצים יבשתיים, ימיים ואוויריים במטרה להסתיר את מקור הכספים ולהרחיקם מפיקוח פיננסי ישיר.

החקירות בכווית הובילו למעצרם של 24 פעילים בתוך המדינה, בהם אדם אחד שנשללה אזרחותו. כמו כן נתפסו סכומי כסף החשודים כקשורים לפעילות בלתי חוקית, במסגרת חקירות שעדיין נמשכות. בנוסף, אותרו 8 אנשים מחוץ למדינה החשודים בקשר לרשת, לחלקם גם כן נשללה אזרחותם.

--

הרשויות ממשיכות לבחון העברות כספים לחו"ל החשודות כהמשכיות למספר מדינות, בהן איראן, לבנון, עיראק, סוריה ותימן, במטרה למפות באופן מלא את מסלולי הכסף ויעדיהם.