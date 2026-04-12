השופטים עופר גרוסקופף וחאלד כבוב הקלו משמעותית בעונש של אזרח סורי שריגל בתשלום עבור חיזבאללה במשך כ-3 שנים ואסף מידע אודות כוחות צה"ל, כך פרסם היום (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. תחילה, הוא חשב שהוא עובד עבור המודיעין הסורי, אך לאחר 8 חודשים הבין שהוא מרגל עבור ארגון הטרור חיזבאללה, והמשיך לרגל עבור הארגון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

האזרח הסורי הורשע בעבירות ריגול, חברות בארגון טרור ועבירות נוספות לפי חוק המאבק בטרור, בית המשפט המחוזי גזר עליו 7 וחצי שנות מאסר.

שופטי העליון גרוסקופף וכבוב הקלו דרמטית בעונש, והעמידו אותו על 4 שנות מאסר בלבד. לדבריהם, לא ניתן משקל ממשי לכך שמדובר באזרח סורי שביצע את העבירות מתוך שטח סוריה, ולא באזרח ישראלי. עוד נכתב כי הענישה חורגת משמעותית מרף הענישה הנהוג.

השופט אלכס שטיין בעמדת מיעוט מתח ביקורת על חבריו להרכב, וכתב שהיה צריך להחמיר עם הנאשם "למען יראו וייראו", וכי חוות דעתו של גרוסקופף לא מקדמת את ההרתעה הכללית ואף שוחקת אותה. לדבריו, הטענה ש"הרתעה איננה עובדת" מסתמכת על מחקרים מפוקפקים מתודולוגית, ומנוגדת לשכל הישר שעונשי מאסר ארוכים אכן מרתיעים.

עוד כתב שטיין שאין שום מקום להקל בעונש של מרגל זר, וכי דווקא היה מקום להחמיר איתו כיוון שאדם שמרגל אחר כוחות הביטחון מחוץ לשטח המדינה - כמעט ולא מסכן את עצמו.

עמדתו, כאמור, לא התקבלה, והערעור התקבל.