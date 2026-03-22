דיווח: איראן רואה בשליטה במצר הורמוז כניצחון מול ארה"ב וישראל

מבצע "שאגת הארי" נכנס ליומו ה-23 - כאשר מועד הסיום שלו עדיין לא ברור, זאת לנוכח הצהרות רבות שנשמעו, הן מגורמים בישראל והן מגורמים בארצות הברית, בנושא. ההצהרות הללו לא כללו הערכות למועד כלשהו אלא רק הגדרות כלליות לפיהן "הלחימה תימשך ככל שיידרש", וניסיון להכין את הישראלים לכך שייתכן וליל הסדר - ואף יום העצמאות - יעברו עלינו במרחבים המוגנים.

וושינגטון פוסט דיווח היום (ראשון) מפי גורמים במזרח התיכון, כי טהרן דוחה מאמצים לאיתור דרכי סיום דיפלומטיות אפשרויות למלחמה. דיפלומט איראני, שני דיפלומטים אירופאים המוצבים באזור ובכיר ערבי, ציינו כי "איראן מסלימה את המתקפות על שכנותיה - תוך הימור כי תוכל להכאיב לכלכלה העולמית מהר יותר מכפי שממשל טראמפ יוכל להקל באמצעות כוח צבאי".

עוד נטען בדיווח, כי המנהיגים האיראנים רואים בעצם השליטה במצר הורמוז, ועמידתם בפני המתקפות האמריקניות והישראליות - כניצחון בטווח הקצר. עם זאת, לדברי גורם ערבי ודיפלומטים אירופיים, בהנהגה האיראנית מודאגים מיכולת המדינה להשתקם מכך בטווח הארוך, זאת ככל שהלחימה מתרחבת - ותשתיות קריטיות באיראן מאוימות יותר ויותר.

דיפלומטים העריכו כי ההשלכות הכלכליות של המערכה, עבור ארצות הברית ובעלות בריתה באירופה, עד כה - "מתונות" - ולא הגיעו לרמה שתוביל ללחץ אמריקני לקיום שיחות. עם זאת, הזינוק במחיר הנפט מעורר דאגה רבה.

במקביל, בוושינגטון פוסט ציינו, כי גורמים רשמיים בקטאר ובעומאן פנו לאיראן בנוגע להפסקת אש אפשרית כבר בשבוע שעבר, לאחר שהעריכו כי ארצות הברית וישראל לא יצליחו להפיל את הממשל בטהרן בקרוב. על פי הדיווח, באיראן השיבו כי יסכימו - רק במידה וארצות הברית וישראל יהיו הראשונות להפסיק לתקוף.

פיקוד המרכז האמריקני

"איראן אינה מעוניינת בהפסקת אש מוקדמת מדי כמו ב'מלחמת 12 הימים'", אמר הדיפלומט האיראני, "הפעם, איראן לא תהיה מוכנה להפסיק את המתקפות, אלא אם וושינגטון תסכים למספר ערבויות של 'אי-תוקפנות', כולל פיצוי כספי על נזקי המלחמה – דבר הנתפס בטהרן כהכרחי כדי למנוע מישראל ומארצות הברית לתקוף שוב".

בהמשך הידיעה, נכתב כי הדיפלומט פנה לטראמפ בבקשה לסיים את המלחמה כעת, לפני שהמצב יסלים יותר. "זוהי רק תחילתה של שקיעת ארצות הברית בביצה", אמר, "אין שום נתיב יציאה אחר".