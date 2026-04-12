ה-CIA השתמש בתוכנת הריגול פגסוס הישראלית כדי לבצע מבצע הטעיה באיראן במהלך ניסיון לחלץ את הנווט האמריקני שהופל, לאחר שמטוס ה־F-15E הופל על ידי טיל כתף איראני, כך דיווח היום (ראשון) העיתון "טיימס" מלונדון.

לפי הדיווח, הסוכנות השתמשה בתוכנה מתוצרת ישראל כדי לשלוח הודעות מזויפות להנהגה האיראנית ולפעילי משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC), שבהן נטען כי הקצין הנעדר כבר נמצא.

כזכור, רשת פוקס ניוז האמריקנית דיווחה כי ישראל הייתה מעורבת במבצע לחילוץ הנווט האמריקני לאחר שמטוסו התרסק באיראן. כמו כן, גורם ישראלי מסר לאיראן אינטרנשיונל כי יחידות שלדג וסיירת מטכ"ל השתתפו במבצע לחילוץ הטייסים האמריקנים.

על פי הדיווח, בכירים ישראלים שיתפו מידע עם ארצות הברית במהלך ביצוע מבצע החילוץ. בנוסף, צה"ל סייע בהפסקת התקיפות האיראניות באזור במהלך המבצע, שהתבצע במהלך 36 השעות האחרונות.