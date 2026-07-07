לאחר התקיפות בהורמוז: ארה"ב מבטלת את האישור למכירת נפט איראני

בעקבות התקריות בהורמוז - ארצות הברית הודיעה הערב (שלישי) כי היא מבטלת את ההקלות בסנקציות על הנפט האיראני שהוסכמו במסגרת מזכר ההבנות. גורם אמריקני אמר ל"רויטרס": "פעולותיה של איראן במצרי הורמוז בלתי מקובלות לחלוטין על ארה"ב - ויגררו השלכות".

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דובר משרד החוץ האיראני אמר כי "איראן מקיימת בקפידה את התחייבויותיה על פי מזכר ההבנות בנוגע לאמצעים הדרושים לניהול מיצרי הורמוז. כלי שיט מסחריים המשתמשים בנתיבים לא מתואמים או מפרים את מעקב הספינה מסתכנים ומשבשים את מאמצי איראן להקל על מעבר בטוח במצרי הורמוז".

מוקדם יותר היום, מכלית נפט נפגעה בנתיבי השיט הבינלאומיים במיצרי הורמוז, כך דיווח לפנות בוקר (שלישי) ארגון הסחר הימי של בריטניה (UKMTO).

על פי הדיווח, כלי השיט נפגע בצידו השמאלי בזמן ששט לכיוון דרום באזור שממזרח לעיר לימה שבעומאן, ועלה באש כתוצאה מהפגיעה. עם זאת, רשויות הביטחון הימיות הבהירו כי האירוע הסתיים ללא דיווחים על נפגעים בנפש בקרב אנשי הצוות.

התקיפה התרחשה על אף הפסקת האש השברירית שנחתמה לאחרונה בין ארצות הברית לאיראן. התקרית הנוכחית מאיימת לשבש את המשא ומתן המתנהל בין המדינות במטרה להגיע להסכם קבע שיסיים את העימות הצבאי ביניהן. בפעמים הקודמות, הסלמה מסוג זה הובילה לכך שהנשיא דונלד טראמפ הורה על תקיפות צבאיות נגד יעדים איראניים.

הרקע המתוח במיצרים נמשך על רקע סירובה של טהרן להשיב את המצב לקדמותו ולאפשר תנועה חופשית לחלוטין של ספינות באזור.