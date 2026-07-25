"המבצע המתוחכם בהיסטוריה": ארה"ב שוקלת לפשוט על מתקני הגרעין באיראן | דיווח

כוחות המבצעים המיוחדים של ארה"ב נערכים במלוא המרץ למבצע צבאי חסר תקדים, שמטרתו להשתלט על מלאי האורניום המועשר של איראן מתוך מתקניה המבוצרים, כך דווח היום (שבת) ב"ניו יורק פוסט".

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"אני שונא לומר זאת, אבל להערכתי הדרך הסבירה ביותר להיפטר מהחומר הגרעיני של איראן היא מבצע צבאי, שכן המשא ומתן אינו מתקדם לשום מקום", כך אמר ג'וזף רוג'רס, סגן מנהל המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים ל"ניו יורק פוסט". "להערכתי, זו תהיה אחת הפעולות המתוחכמות ביותר - אם לא המתוחכמת שבהן - בהיסטוריה הצבאית. זה מורכב ומאתגר מאוד מבחינה לוגיסטית. אמנם הצבא האיראני נפגע קשות, אך הוא עדיין מתוחכם בהרבה מהכוחות הקובניים שאבטחו את מדורו".

גורם המעורה בתכנון הצבאי מסר ל"ניו יורק פוסט" כי התוכנית המורכבת כוללת הגעה של אלפי לוחמים שיסתערו על אתרי הגרעין, יתמודדו עם מלכודות, יפעילו צוותי הנדסה ויבססו מעטפת הגנה היקפית מסביב לאתרים. משם, צוות מצומצם של מפעילים מיוחדים יבצע את תהליך החילוץ הפיזי של החומר - משימה שהוגדרה על ידי הגורם כ"מסוכנת ביותר".

"יש צורך להקים גבול מאובטח סביב כל האתרים שאליהם נכנסים כדי להחרים את החומר", הסביר רוג'רס. "זה ידרוש מכוחות הקרקע לאבטח את האזור ולאחר מכן לפתוח ציר שיירות מאובטח לעבר מסלול ההמראה".

על פי דיווח במגזין העצמאי The High Side, כוח המשימה עשוי לכלול את "טייסת הכסף" של צוות 6 של "אריות הים", את גדוד הריינג'רים ה-2, ואת פלוגת החימוש ה-21 של צבא ארה"ב. פלוגה 21 תהיה אחראית על הטיפול והשינוע של האורניום המועשר מתוך המתקנים - בהם האתר בפורדו שנהרס ברובו והמתקן באיספהאן שניזוק קשות.