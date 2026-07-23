באיראן מתנהל כיום ויכוח אסטרטגי עמוק. אם בעבר הדגש היה על תגובה נגד ארצות הברית, הרי שכיום יותר ויותר קולות במחנה הרדיקלי קוראים להרחיב את מעגל המטרות ולפגוע ישירות במדינות המפרץ, להעלות את מחיר האנרגיה העולמי, ואף להאיץ את הדרך לנשק גרעיני.

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בוויכוח הזה, קוראים באיראן בימים האחרונים לתקיפה מקדימה על מדינות המפרץ, בטענה שהן מעניקות סיוע או בסיסים לארה"ב, להביא לפינוי אוכלוסיות מהמפרץ כהכנה להסלמה רחבה ולקביעת "מחיר" כלכלי כגון, פגיעה במתקני נפט או בתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ בתגובה לכל הרוג איראני. באיראן קוראים גם להאצה של תוכנית הגרעין ואף לפרישה מוחלטת ממסגרת הפיקוח ולחתירה לנשק גרעיני כמענה לאיומים האמריקניים.

נכון, זו עדיין איננה המדיניות הרשמית של טהרן, אבל חלק מהלכי הרוח בקרב האליטות הביטחוניות והשמרניות והאידאולוגיות באיראן, זהו אחד הסימנים לכך שבקרב המחנה הרדיקלי באיראן מתגבשת תפיסה שלפיה המלחמה הבאה לא תתנהל רק מול ישראל או ארה"ב, אלא מול כל הסדר האזורי הפרו-אמריקני, ובראשו מדינות המפרץ.

במבט לאחור, גם סגירת מצרי הורמוז לא הייתה במשך שנים המדיניות הרשמית המוצהרת של איראן, אלא בעיקר איום שהושמע על ידי מפקדי משמרות המהפכה, חברי מג'לס, פרשנים המזוהים עם הממסד וגופי תקשורת המקורבים למשמרות.

ההנהגה המדינית שמרה בדרך כלל על עמימות, ואפשרה לשיח הזה להתפתח מבלי לאמץ אותו רשמית, אבל כאשר המלחמה התרחבה, האיום הפך למעשה למדיניות מבצעית.