בארה"ב בוחנים האם רוסיה סייעה לאיראן לתקוף מתקני CIA במפרץ

קהילת המודיעין בארה"ב בודקת האם רוסיה סייעה לאיראן לבצע את מתקפות הכטב"מים נגד ה-CIA באזור המפרץ באמצעות העברת מידע על מטרות או אספקת טכנולוגיה מתקדמת, כך אמרו היום (רביעי) ל"רויטרס" ארבעה גורמים המעורים בפרטים.

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לדברי הגורמים, בארה"ב טרם הגיעו למסקנה חד-משמעית. עם זאת, הדיוק של התקיפות, יעילותן והשיתוף הפעולה הטכנולוגי ההדוק בין מוסקבה לטהרן מהווים אינדיקציות מרכזיות למעורבות רוסית אפשרית.

לפי דיווחים קודמים ברויטרס ובכלי תקשורת נוספים, לפחות שני מתקני CIA הותקפו בחודש מרץ האחרון. אחד מהם הוא תחנת ה-CIA בשגרירות ארה"ב בריאד והשני הוא אתר במזרח עיראק. חלק מהמקורות ציינו כי הותקפו מתקנים נוספים, אך לא נמסרו פרטים לגביהם.

לפי הדיווח, מזכר פנימי של אחת מסוכנויות המודיעין המערביות קבע כי בסבירות גבוהה רוסיה סייעה לאיראן באיתור המטרות של מתקני ה-CIA.

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שני גורמים מערביים במפרץ שעודכנו בפרטי המודיעין חשפו כי ההערכה היא שהתקיפה בריאד בוצעה באמצעות שני כטב"מי "שאהד" משודרגים בסיוע רוסי. לדבריהם, כטב"ם אחד פער פתח בנקודה רגישה במעטפת השגרירות, והכטב"ם השני חדר דרך אותו הפתח והתפוצץ בפנים. באירוע לא היו נפגעים.

לדברי אותם גורמים, רוסיה סייעה לאיראן לשפר את יכולת כטב”מי השאהד להגיע למטרותיהם, והאנליסטים סבורים כי דגמים משודרגים אלה שימשו בתקיפה בריאד.