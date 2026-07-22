בכיר אמירתי ל-i24NEWS: "מקומו של המשטר האיראני בפח האשפה של ההיסטוריה"

בראיון לפרשן i24NEWS לענייני ערבים ברוך ידיד, תקף בחריפות דראר בלהול אלפלאסי, לשעבר חבר המועצה הלאומית באמירויות וכיום מנכ"ל קרן "ווטני", את ההנהגה בטהרן ואת מנגנוני הביטחון שלה.

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אלפלאסי הבהיר כי להערכתו המהלכים האמריקאיים והלחץ הצבאי במפרץ שוחקים את יכולותיו של הממשל האיראני, ושלח מסר חריף למשטר בטהרן ולבעלי בריתו באזור: "אני אומר למשטר האיראני ול'מתאייראנים' ולאחים המוסלמים איתם, מקומכם בפח האשפה של ההיסטוריה אינשאללה".

במהלך השיחה שרטט אלפלאסי את תפיסתו לגבי המערכה, והסביר כי הניסיונות האיראניים להרחיב את הלחימה במפרץ ולפגוע בצירים אסטרטגיים נובעים ממצוקה. לדבריו, אובדן השליטה המעשית במיצרי הורמוז, לצד השינויים בסוריה והחלשת שלוחותיה האזוריות, מציבים את המשטר בפני מציאות מורכבת.

הוא הדגיש כי הניסיון להתנהל מול משמרות המהפכה באמצעות כלים דיפלומטיים נכשל, וקבע כי "אי אפשר לנהל משא ומתן עם משמרות המהפכה, אלא בכוח. כי האידיאולוגיה שלהם מבוססת על אלימות".

הבכיר האמירתי לשעבר התייחס בדבריו גם לאפשרות של הסתעפות צבאית במפרץ, כולל אפשרות לפעולה קרקעית, והבהיר כי איחוד האמירויות אינה חוששת מאיומי טהרן. כשנשאל על ידי ברוך ידיד לגבי חריפות אמירותיו, חזר אלפלאסי על עמדתו: "אלו דבריי ואני לא חוזר בי מהם! מקומכם בפח האשפה של ההיסטוריה".