אם פרטי ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן אשר פורסמו בתקשורת העולמית, ועולים מתגובות הגורמים רשמיים משני הצדדים, אכן נכונים - הוא טומן בחובו השלכות אדירות על השכונה שלנו, ועל המרחב כולו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נכון שיש להמתין לפי שעה להצהרה המשותפת של ארצות הברית ואיראן על הפרטים המלאים של ההסכם, אך על פי מה שמתפרסם בכלי תקשורת ערביים וזרים, בבסיסו של ההסכם נמצא כסף רב שיזרום לאיראן - תמורת התחייבויות שכבר הוכחשו, לסדרה של פשרות בשולי סוגיית הגרעין ולא בליבה.

והנה, איראן כבר מכחישה כל דיון על הגרעין וכל נכונות למסור את האורניום. טהרן אפילו מכחישה את הנכונות לדלל אותו ברמה נמוכה למשך עשר שנים.

אם זהו אכן ההסכם - הוא הולך להשפיע עמוקות על האזור כולו. מדינות המפרץ יהפכו לבנות ערובה של איראן, שייתכן שתלקק את הפצעים ותסלול מחדש את דרכה לגרעין. הן יהיו חסרות יכולת לעמוד מולה באירוע הבא, ובוודאי כאשר מצרי הורמוז, שהפכו בינתיים להיות נדבך מספר ארבע בתפיסת הביטחון האיראנית, הנכס האסטרטגי שחולל את התפנית במערכה, יהיו נתונים לשליטה איראנית.

עד כה, כל הדוברים האיראנים, לרבות הבכירים ביותר ומקורביו של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, חוזרים ומדגישים כי "הורמוז איראני לנצח".

זו לא רק תעמולה: איראן השיגה למעשה את תביעתה לדון ראשית כל בסיום המלחמה, כאשר הורמוז נמצא תחת שליטתה, ורק לאחר מכן - בשאר הנושאים. ההסכם, כפי שהוא מתפרסם, עונה אמנם רק על חלק מדרישותיה, ואפילו איננו משחרר כספים, אלא תמורת ויתורים משמעותיים בנושא הגרעין.

עם זאת, ארצות הברית מדברת עם איראן על הסדר ביניים, בדרך להסדר סופי, כאשר איראן שולטת בהורמוז.

כאמור, חגורות ההגנה האיראניות התבררו כנחוצות יותר מאי פעם בעבר לצורך הבטחת שרידותו של המשטר. חגורות ההגנה האלו, ובכללן חיזבאללה בלבנון, לא הפכו ולו לרגע אחד לנטל על האיראנים במהלך המלחמה. סביר להניח שאיראן תוסיף לפתח אותם, ובעיקר את הטילים, שהם סכנה לא פחותה בחומרתה מאיום הגרעין, ככל שמדובר בישראל או במפרציות.

הכסף יגיע מאגרות המעבר במצר הורמוז או משחרור הנכסים המוקפאים. לכן, לא יהיה מטופש להניח שמירוץ החימוש ובוודאי המירוץ לגרעין, יהפוך כעת לבון טון של המדינות המפרציות. כסף לא חסר שם, וידע יש בפקיסטן ובאיראן. המירוץ הזה יכנס כעת למכונית מירוץ וילחץ על הגז.

איחוד האמירויות, שהתגלתה כבעלת הברית החשובה ביותר של ישראל במפרץ, עלולה לשלם מחיר כבד מאוד. לא רק בגלל שתמכה בהכרה הישראלית בסומלילנד, ולא רק משום שפרשו מארגון "אופ"ק" והקלו את הלחץ על ארצות הברית, אלא גם משום שתקפו לפחות פעמיים באיראן, עודדו הקמת קואליציה שתפתח את מצרי הורמוז, אירחו את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הרמטכ"ל אייל זמיר והציבו סוללות כיפת ברזל בשטחיהן. פרשנים איראנים טועני כי "האמירויות טיפסו בהדרגה אל ראש טבלת היעדים של משמרות המהפכה".

בנוסף, ההסכם הזה מרע מאוד את מצבה של ממשלת לבנון, שרוצה ונאלצת בלחץ ארצות הברית, להתקדם במסלול המשא ומתן הישיר עם ישראל. כבר אתמול, כאשר הוא חמוש בהסכם המתרקם, קרא מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם לאנשיו "לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה", שבינתיים איננה מבינה, איך זה שהאמריקאים כורכים אותה בניגוד לרצונה בהסכם עם איראן, איך זה שהאמריקנים מטילים סנקציות על גורמים בחיזבאללה וב"אמל", אבל עלולים לשחרר כסף גדול לאיראן, ואיך זה שהאמריקנים מגדירים את חיזבאללה כמדיניות, אבל לא פועלים מול איראן בעניין הפרוקסי.

ההסכם הזה הושג בדם יזע ודמעות ומתוך מלחמה קשה, "קיומית" בפי הרמטכ"ל האיראני. כעת הוא יעמוד מתחת, לא מעל ולא מימין ולא משמאל, אלא מתחת למחויבות השיעית האידיאולוגית הדתית באיראן, כאשר משמרות המהפכה הם ששולטים בה כמנצחים אפילו את אנשי הדת.

ייתכן מאוד שהוא ידכא כל ניצנים נראים לעין של מחאה איראנית, עממית ככל שתהיה. האיראנים, ששמעו "שהעזרה בדרך", רואים כעת את משמרות המהפכה מוסיפים לשלוט באיראן, ובימים האחרונים מודיעים פומבית, על הוצאתם להורג של מפגיני המחאה.

איראן הוכיחה מחויבות מרשימה כלפי הציר השיעי באזור, ובעיקר כלפי חיזבאללה. רק שלשום העביר שר החוץ האיראני מסר לקאסם, לפיו איראן לא תוותר על חיזבאללה. הדבר הזה עלול לעודד למשל את המיליציות העיראקיות הפרו איראניות, אולי אפילו את חמאס של ח'ליל אל חיה.

לעומת זאת, ארצות הברית עוררה סימני שאלה, לפחות בסעודיה ובבחריין, אולי אפילו באמירויות, כאשר היא הולכת להסכם ששולח את המדינות האלו למלתעות איראן. סימני השאלה צצו כבר כאשר האמריקאים הבליגו על התקיפה האיראנית לעבר האמירויות.

הדברים הללו מעוררים מחשבות בשכונה. רק אתמול הציע בכיר חיזבאללה ללבנון "להינות מהמטריה האיראנית", אבל לפני מספר שבועות כתב פרשן סעודי, ש"ארצות הברית היא מטריה דולפת".