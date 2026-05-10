התשובה האיראנית במשא ומתן הוגשה היום (ראשון) לארצות הברית, ולפי דיווחים היא לא עומדת בדרישות בנושא האורניום והגרעין. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הדגיש בפוסט ברשת החברתית Truth: "קראתי זה עתה את התגובה של 'הנציגים' של איראן. אני לא אוהב אותה - לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת!".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח שאיראן הסכימה להפסיק העשרת אורניום אך לתקופה קצרה יותר מ-20 שנה, וסירבה לפירוק מתקני הגרעין. כמו כן, איראן דורשת שהאורניום המועשר יחזור לרשותה, אם המגעים ייכשלו או אם ארה"ב תעזוב את ההסכם בשלב מאוחר יותר.

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" טענו מפי מקור המעורה בפרטים כי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" אינו משקף את המציאות", וכי "ההצעה האיראנית מדגישה את הצורך בסיום מיידי של המלחמה, בהבטחה לאי-תקיפה מחודשת של איראן, ובמספר נושאים נוספים במסגרת הבנה פוליטית. כמו כן נטען כי ההצעה מדגישה את הצורך בהסרת הסנקציות האמריקניות, בסיום המלחמה בכל הזירות, ובניהול איראני של מצר הורמוז במקרה של יישום התחייבויות מסוימות מצד ארה"ב".

עוד דיווח כי "בין הדרישות האיראניות - גם סיום המצור הימי על איראן מיד לאחר חתימת ההבנות הראשוניות. המקור הוסיף כי איראן דורשת גם את ביטול הסנקציות בתחום מכירת הנפט האיראני במהלך תקופה של 30 יום. בנוסף, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים עם ההבנות הראשוניות, וכן יישום צעדים מסוימים מצד ארה”ב במהלך אותם 30 יום".