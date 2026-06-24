ראש סבא"א: העדיפות העליונה היא לאמת את מיקום האורניום המועשר באיראן

מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, אמר היום (רביעי) בריאיון לתקשורת היפנית כי הסוכנות פועלת לקיים פיקוחים באיראן בהקדם האפשרי, והדגיש כי הזמן העומד לרשות הצדדים מוגבל.

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"אנחנו חושבים שככל שזה יקרה מוקדם יותר כך ייטב, במיוחד מאחר שלהסכם הזה יש מסגרת זמן של 60 ימים, ולכן נצטרך לעבוד בלי לבזבז זמן רב", אמר.

לדברי גרוסי, העדיפות העליונה של סבא"א היא אימות מיקומו של האורניום המועשר ברמה גבוהה. הוא ציין כי לסוכנות יש מושג היכן החומר עשוי להימצא, אך הדגיש כי חשוב שאיראן תמסור לסוכנות את המיקום.

עוד אמר כי חלק ממתקני האחסון הותקפו ונהרסו באופן חלקי, ולכן ייתכן שסבא"א תידרש לבחון כיצד להגיע אל החומר. גרוסי הוסיף כי הסוכנות צפויה לקיים בקרוב שיחות עם הצד האיראני כדי לקבוע את מועדי הפיקוחים ופרטים נוספים הנוגעים לביצועם.

כזכור, גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי "אחת הדרישות הראשונות של האמריקנים בסוגיית הגרעין היא לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין באיראן כדי לבחון את תמונת המצב המעודכנת".