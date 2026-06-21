גורם ל-i24NEWS: "ארה"ב דורשת לאפשר לפקחים לבחון את מתקני הגרעין באיראן"

השיחות הרשמיות בין נציגי ארצות הברית ואיראן יחלו היום (ראשון) בשעה שתיים וחצי בצהריים. טרם השיחות הללו, צפויות פגישות נפרדות בין הגורמים השונים.

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גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי "אחת הדרישות הראשונות של האמריקנים בסוגיית הגרעין היא לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין באיראן כדי לבחון את תמונת המצב המעודכנת".

במקביל, רשת CNN דיווחה כי הפגישה הראשונה המתוכננת לצדדים היא פגישת חירום בנושא לבנון. עוד דווח כי איראן התעקשה שוב ושוב כי לא תמשיך בשיחות עם האמריקנים - במידה וישראל תמשיך לתקוף בלבנון. גורם איראני הדגיש: "מדובר בסוגייה מספר אחת בחשיבותה עבור המשלחת" ו"טהרן אינה שוקלת את השלב הבא של המשא ומתן עד שלבנון תטופל".

סוגייה נוספת שעשויה לעלות בשיחות בין הצדדים היא השליטה במצר הורמוז, זאת לאחר שאיראן הודיעה במהלך סוף השבוע על סגירתם - זמן קצר לאחר שהם נפתחו לתנועה. הצבא האמריקני הכחיש את הטענות האיראניות לפיהן טהרן היא זו ששולטת במעבר, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בהטלת אגרות מעבר אמריקניות, במידה ולא יושג הסכם.

סוגייה נוספת שעשויה לעלות בשלב הבא של השיחות, במידה והמשא ומתן אכן יגיע לשלבים מתקדמים, היא תוכנית הגרעין האיראנית. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר טרם המראתו לשוויץ כי הוא מקווה לרשום הישגים בסוגייה זו.

עוד דווח כי במסגרת הראשונית של ההסכם, טהרן הסכימה כי "לא תרכוש או תפתח נשק גרעיני". עם זאת, הצדדים הסכימו להמתין בינתיים עם ההחלטה מה יעלה בגורל האורניום המועשר של איראן, עד שיחלו 60 ימי המשא ומתן על ההסכם הסופי. סוגייה זו היא אחת מנקודות המחלוקת העיקריות בשיחות.