המאמץ המשותף של איראן וחיזבאללה לחבל ביחסים עם ארצות הברית

בישראל מעריכים כי האירוע החמור הלילה (בין חמישי לשישי) בו נהרגו ארבעה לוחמים בלבנון תוכנן היטב על ידי איראן וחיזבאללה כדי לייצר נזק בין וושינגטון לירושלים.

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האיראנים הכניסו את ארצות הברית וישראל למלכודת שטמנו - כריכת ההסכם והפסקת האש בלבנון בהמשך השיחות. כל זאת ועוד, אתמול בערב הודיעו שהם משהים את הפגישות בשוויץ בגלל ההפרות הישראליות, כאשר הם שולטים על האש וההסלמה בלבנון בהתאם לאינטרסים של טהרן.

התוצאה הישירה היא מתח מול וושינגטון סביב הצורך הישראלי להגיב באופן חריף לתקרית שבה נהרגו החיילים ודחיית השיחות. גורם ביטחוני מעריך - האיראנים יעשו מה שהם טובים בו, ימשיכו למתוח את הזמן ויתרצו, לא יישבו על שולחן המשא ומתן.

"זה מוכיח את עצמו, חדש בכל פעם. גם אם ישראל תפסיק את האש הם ימצאו סיבה אחרת כמו 'עד שישראל לא נסוגה מכל לבנון' אחרי שישראל תצא מלבנון יתנו את הכל בעזה.. וכן הלאה. האיראנים לא רוצים משא ומתן. הם כרגע באיזור הנוחות שלהם", אמר הגורם הביטחוני.