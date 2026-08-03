דיווח: איראן הוציאה להורג שני אסירים פוליטיים שהורשעו ב"ריגול למען ישראל"

איראן הוציאה היום (שני) להורג שני אסירים פוליטיים שהורשעו ב"ריגול ושיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל", כך דווח בסוכנות הידיעות של הרשות השופטת, מיזאן.

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על פי הדיווח, אומיד בהזאד ופוריה ספווט הוצאו להורג לאחר שבית המשפט העליון של איראן אישר את עונשי המוות שנגזרו עליהם.

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במיזאן נטען כי השניים העבירו "קואורדינטות, תמונות ומידע על אתרים צבאיים וביטחוניים באיראן לקציני המוסד ולערוצי תקשורת הקשורים אליו". הפעולות הללו נרשמו, לטענת התקשורת האיראנית, במהלך "מלחמת 12 הימים" ו"מלחמת 40 הימים".