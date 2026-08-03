דיווח: איראן הוציאה להורג שני אסירים פוליטיים שהורשעו ב"ריגול למען ישראל"

סוכנות הידיעות של הרשות השופטת באיראן דיווחה כי המשפט העליון במדינה גזר עונש מוות על אומיד בהזאד ופוריה ספווט • בדיווח נטען: השניים העבירו למוסד "קואורדינטות, תמונות ומידע על אתרים צבאיים וביטחוניים"

נטלי הוויט
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חיילי יחידת הבסיג' האיראנית של משמרות המהפכה, ארכיון
חיילי יחידת הבסיג' האיראנית של משמרות המהפכה, ארכיוןAP Photo/Vahid Salemi

איראן הוציאה היום (שני) להורג שני אסירים פוליטיים שהורשעו ב"ריגול ושיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל", כך דווח בסוכנות הידיעות של הרשות השופטת, מיזאן.

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הצהרת טראמפ: "הודיעו לנו שההרג של המפגינים באיראן נפסק ושלא יהיו יותר הוצאות להורג"
הצהרת טראמפ: "הודיעו לנו שההרג של המפגינים באיראן נפסק ושלא יהיו יותר הוצאות להורג"

על פי הדיווח, אומיד בהזאד ופוריה ספווט הוצאו להורג לאחר שבית המשפט העליון של איראן אישר את עונשי המוות שנגזרו עליהם.

https://x.com/i/web/status/2084185250104508739

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במיזאן נטען כי השניים העבירו "קואורדינטות, תמונות ומידע על אתרים צבאיים וביטחוניים באיראן לקציני המוסד ולערוצי תקשורת הקשורים אליו". הפעולות הללו נרשמו, לטענת התקשורת האיראנית, במהלך "מלחמת 12 הימים" ו"מלחמת 40 הימים".

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