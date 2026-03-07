קריאות נגד חיזבאללה בלבנון: "מאבדים הכול בשביל ח'מינאי" | צפו

קולות ביקורת חריפים נגד חיזבאללה עולים מתוך לבנון עצמה. רשת ג'וסור פרסמה היום (שבת) סרטון של צעירה לבנונית תושבת הדאחיה, מעוז הארגון בביירות, שמאשימה את חיזבאללה בגרימת נזק לתושבים האזרחים. "אזרחים מתים ומאבדים הכל, כל זה בשביל עלי ח'אמינאי", אמרה.

במקביל פרסם השבוע העורך והמגיש הלבנוני הבכיר האדי מוראד סרטון נוקב, שתורגם גם לאנגלית, ובו האשים את חיזבאללה בהרס דרום לבנון והבקאע.

"חיזבאללה לא יכול לשמור על כלום", אמר מוראד, והאשים את שותפות הארגון עם איראן בהרס לבנון תוך שהוא מציין כי הארגון אינו תוקף רק את ישראל אלא פוגע גם במדינות ערב.