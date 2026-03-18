לא רק איראן: חיזבאללה מנסה להוציא פיגועים במדינות המפרץ

חיזבאללה מעמיק את המשבר במפרץ: משרד הפנים של כווית הודיע הערב (רביעי) כי המדינה סיכלה ניסיון פיגוע של ארגון הטרור הלבנוני הכפוף לאיראן. על פי ההודעה, עשרה חשודים בתא טרור נעצרו בחשד שניסו לפגוע בתשתיות חיוניות במדינה.

עוד נכתב בהודעת משרד הפנים הכוויתי כי במהלך החקירות כל חברי תא הטרור הודו שקיבלו הכשרה מחוץ למדינה, במחנות השייכים לארגון הטרור חיזבאללה. האימון כלל שימוש בנשק ופעילות רחפנים, הכל כהכנה לביצוע פעולות חבלה נגד הממלכה המפרצית.

הדיווח מכווית מגיע לאחר ערב לא שקט במפרץ הפרסי, בעקבות גל תקיפות של איראן נגד תשתיות אנרגיה במספר מדינות. בקטאר הותקף בעיר ראס לאפן מתקן ייצוא הגז הנוזלי הגדול ביותר בעולם. בסעודיה הותקפו מספר שדות גז בסמוך לבירה ריאד.

כמו כן הודיעו בסוכנויות הידיעות האיראניות כי הותקפו מספר יעדים בבחריין, בהם גשר המלך פאהד המחבר בין בחריין לסעודיה. לאחר התקיפות, קטאר הכריזה על הנספח הצבאי והנספח הביטחוני בשגרירות האיראנית במדינה כאנשים לא רצויים.