לא רק הורמוז: הפרויקט האיראני לסחיטת כספים מספינות העוברות בים סוף

איראן נחושה ועצבנית: בכיר תימני חשף כי קבוצת החות'ים, בתיאום עם משמרות המהפכה האיראניים, פועלת להקמת גוף מנהלי המתמחה בניהול והטלת היטלים על ספינות מסחריות העוברות בים סוף, והזהיר מפני מאמצים להפוך את האיום על השיט הבינלאומי למקור מימון בר-קיימא עבור הקבוצה.

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בהצהרות בלעדיות ל-"א-שרק אל-אווסט", אמר שר ההסברה התימני מועמר אל-איראני כי תפקידם של משמרות המהפכה בפרויקט זה אינו מוגבל למתן סיוע צבאי, אלא משתרע על פני תכנון המנגנונים הפיננסיים והמנהליים המאפשרים לחות'ים להפוך סחיטה ימית לפעילות מאורגנת ולמקור הכנסה קבוע.

ממשלת תימן העלתה את רמת המוכנות שלה להתמודדות עם תרחישים אפשריים שונים הנובעים מאיומי החות'ים בים סוף, במהלך המשקף חששות רשמיים לגבי השלכות התקיפות על ספינות מסחריות ונתיבי שיט בינלאומיים על המצב הכלכלי וההומניטרי בתוך המדינה, במקביל לוויכוח המתמשך על השלכות משבר החיים באזורים שבשליטת הארגון.