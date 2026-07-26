נשיא סוריה: אנו פועלים להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל

נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) התראיין היום (ראשון) לאל-ג'זירה, ואמר כי יפעל להסדר ביטוחוני עם ישראל: אנו נמנעים מעימות עם ישראל, ואין לנו כל אינטרס בכך. אנו פועלים להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל, בהשתתפות קבוצה של מדינות. אם ההסכם הביטחוני יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכותה של סוריה על ה"'גולן הכבוש'".

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נשיא סוריה התייחס גם לסוגיית לבנון, ואמר: "איננו מתכוונים לבצע שום התערבות צבאית בלבנון. אנו דנים עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להוציא את לבנון אל מקום מבטחים. הפתרון אינו בהכרח ביטחוני, ואנו פועלים לגישה כוללת למשבר. כל כאוס בלבנון ישפיע באופן ישיר על סוריה. אנו תומכים בכך שהמדינה הלבנונית תחזיק במונופול על הנשק ועל קבלת ההחלטות בנוגע לשלום ולמלחמה".

א-שרע גם מתח ביקורת על הסרת הסנקציות על מדינתו, והדגיש כי "הסרת הסנקציות הכלכליות לא תהיה בעלת ערך ללא הסרת סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור".