ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח היום (חמישי) כי ארצות הברית הביאה לז'נבה רשימת דרישות מאיראן, שאולי יהיה להם קשה לקבל. בין היתר האמריקנים דורשים לפרק את אתרי הגרעין המרכזיים ולמסור לידיהם את האורניום שברשותם. בינתיים, השיחות בז'נבה הוקפאו ויתחדשו בשעות הערב. המשלחות יצאו להתייעצויות. בכיר איראני רשמי אמר לרויטרס לפני ששני צדדים יצאו להפסקת צהריים: "ניתן עדיין להגיע לעסקה אם ארה״ב תפריד את הגרעין מנושאים אחרים. השיחות העלו רעיונות שמצריכים התייעצויות עם טהראן, יש עדיין פערים. השיחות רציניות ואינטנסיביות".

הדרישות של ארה"ב מאיראן

• להרוס את כל שלושת אתרי הגרעין: פורדו, נתנז, אספהאן.

• למסור את כל האורניום המועשר לארה"ב.

• ללא סעיפי שקיעה (sunset clauses).

• העשרה אפסית, אבל מותר לשמור על כור טהרן.

• הקלה מינימלית בסנקציות מראש, יותר אם איראן תעמוד בתנאים.

במקביל, איראן צפויה להציע בשיחות עם ארה"ב טיוטה שתאפשר לה רמת העשרה מסוימת, אך כזו שתאפשר לנשיא האמריקני דונלד טראמפ "להציג ניצחון", כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, ארבעה גורמים איראנים רשמיים מסרו כי איראן תציע הפסקה של העשרת אורניום לשלוש עד חמש שנים, ולאחר מכן איראן תצטרף לקונסורציום אזורי ותשמור על רמות העשרה מינימליות של כ-1.5%.

איראן עוד תציע לדלל בשלבים את מאגר האורניום המועשר שברשותה, בזמן שהיא מאפשרת לפקחי האו"ם לנטר את הפעולות ולעקוב אחר ביצוע ההסכם.