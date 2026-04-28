דיווח: טראמפ אינו מרוצה מתנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז

על פי דיווחים ב"ניו יורק טיימס" ובסוכנות הידיעות רויטרס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינו מרוצה מהצעתה האחרונה של טהרן לסיים את העימות הצבאי ולפתוח מחדש את מצרי הורמוז. בדיון שנערך הלילה (בין שני לשלישי) בחדר המצב של הבית הלבן, לאחר פגישתו עם המלך צ'ארלס הנמצא במדינה לביקור רישמי, הבהיר טראמפ ליועציו כי ההצעה אינה מספקת. המתווה, שהועבר על ידי שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לפקיסטן ביום ראשון, מבקש להפריד בין פתיחת נתיבי השיט לסוגיית הגרעין ולהשהות את הדיון בהעשרה למועד מאוחר יותר.

בתוך הממשל מתנהל ויכוח עז סביב רמת המינוף הכלכלי מול איראן. חלק מהיועצים סבורים כי המשך המצור הימי בחודשים הקרובים יגרום לנזק בלתי הפיך לתעשיית הנפט האיראנית ויכריח את המשטר להציע פשרות כואבות. מנגד, גורמים אחרים המצוטטים בדיווחים מצביעים על כך שמשמרות המהפכה הידקו את אחיזתם בשלטון וטרם הסמיכו את צוותי המשא ומתן להציג ויתורים ממשים, מה שמעורר תסכול רב בקרב בכירי הבית הלבן.

סלע מחלוקת נוסף נוגע לדרישת איראן להמשיך ולהטיל "אגרת מעבר" על ספינות במצרי הורמוז, דרישה המנוגדת לעיקרון חופש הניווט הבינלאומי. טראמפ התייחס למבוי הסתום בפוסט שפרסם ביום חמישי האחרון ברשת Truth Social, שם ציין כי המאבקים הפנימיים באיראן בין "הקיצונים" ל"מתונים" מקשים על השגת הסכם. דחיית הדיון בגרעין נתפסת בוושינגטון כסימן לכך שהמערכה הצבאית טרם השיגה את יעדה המרכזי: הגברת הלחץ על טהרן בסוגיית ההעשרה.

דוברת מטעם הבית הלבן, אוליביה וויילס, הבהירה כי "הקווים האדומים של הנשיא ברורים מאוד" וכי הדיונים על תוכנית הגרעין יימשכו. גורמים רשמיים הוסיפו כי קבלת ההצעה האיראנית הנוכחית עלולה להצטייר כוויתור ותמנע מהנשיא את הניצחון המדיני המובהק שהוא מבקש להשיג. לפי הערכות המודיעין האמריקני, ללא הגברת הלחץ הצבאי או הכלכלי על תשתיות המפתח, אין סיבה להניח כי העמדה האיראנית תשתנה בעתיד הקרוב.