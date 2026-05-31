טראמפ: קרובים להסכם עם איראן, אסור להם להשיג נשק גרעיני
הותר לפרסום: סמ"ר מיכאל טיוקין נהרג מפגיעת רחפן נפץ, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קל • 26 שנים לאחר הנסיגה מדרום לבנון: צה"ל כבש את רכס הבופור • דיווחים על תקיפה במרכז הרצועה • עדכונים שוטפים
דובר צה"ל התיר לפרסם הבוקר (ראשון) כי סמל-ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. צה"ל כבש את רכס הבופור, 26 שנים לאחר הנסיגה מדרום לבנון. טראמפ: קרובים לעסקה טובה עם איראן, אסור להם לפתח או לרכוש נשק גרעיני לפי ההסכם.
דיווח בניו יורק טיימס: לאחר שהיה מודאג מחלקים שיכללו הפשרת כספים עבור האיראנים - טראמפ הקשיח את תנאי המסגרת הפוטנציאלית לעסקה לסיום המלחמה באיראן. כמו כן, הוא היה מתוסכל מהזמן שלקח לאיראן להגיב להצעות (מעיין רפאל)
טראמפ על הגרעין האיראני: "המיצר ייפתח ברגע שהסכם ייחתם. הבטחה אחת שאני חייב לקבל היא שלא יהיה להם נשק גרעיני, הם הסכימו לכך. בהתחלה הם אמרו 'לא נפתח נשק גרעיני' ואמרתי להם 'מה אם תקנו נשק גרעיני?' ועכשיו לפי ההסכם אסור להם לפתח או לרכוש נשק גרעיני - זה הבדל גדול" (מעיין רפאל)
דיווחים פלסטיניים: תקיפה ישראלית על מחנה נוסייראת שבמרכז רצועת עזה (איילי כהן)
טראמפ בריאיון בארצות הברית: "אנחנו קרובים להסכם טוב טוב מאוד עם איראן. אם אתה ממהר, אתה לא תגיע להסכם טוב, ובאופן איטי אבל בטוח, אנחנו מקבלים, אני חושב, את מה שאנחנו רוצים - ואם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת" (מעיין רפאל)
