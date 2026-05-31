26 שנים לאחר הנסיגה מדרום לבנון: צה"ל כבש במבצע רחב את רכס הבופור ונחל הסלוקי, כך ניתן לפרסם הבוקר (ראשון). צה"ל הודיע כי הפעילות החלה לפני מספר ימים, כאשר כוחות קרקעיים ובינהם חטיבת גולני, חטיבת גבעתי וחטיבת השיריון 7 החלו את הפעילות ההתקפית.

צה"ל מסר כי הפעילות במרחב מתמקדת בהשגת השליטה באזור, בהעמקת הפגיעה בחיזבאללה והשמדת "תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן המחבלים ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים".

עוד צוין בנוסף כי צה"ל פועל סמוך לנבטיה שבדרום לבנון, "המהווה מרכז כוח משמעותי של חיזבאללה". טרם כניסת הכוחות למרחב, תקף חיל האוויר "באופן מסיבי" תשתיות חיזבאללה במרחב, נמסר בנוסף.

בלעדי: דגל ישראל ודגל סיירת גולני הונפו על הבופור - 26 שנים לאחר הנסיגה

פעילות צה"ל מתרחשת בצה"ל הפסקת האש והתגברות הירי לעבר יישובי הצפון. אמש פורסם ב-i24NEWS כי מבוי סתום נרשם במהלך השיחות הביטחוניות בין ישראל ללבנון. על פי גורם המעורה בפרטים, הושגה אפס התקדמות בסבב השיחות שנערך אמש בפנטגון. גורמים בישראל אמרו כי "נראה שהלבנונים לא מבינים את המציאות. ‏הם לא במצב לשפר עמדות על הגב שלנו".

אמש, לאחר עשרות השיגורים ובשל התגברות הירי, הודיע פיקוד העורף על החמרה במדיניות ההתגוננות לאזור הצפון עם דגש על קו העימות. ההנחיות, שיהיו בתוקף עד לערב יום שני הקרוב, לא מאפשרות את פתיחת מסגרות הלימודים. במקביל, המרכז הרפואי לגליל קיבל הנחייה לפתוח את המתחם התת קרקעי.