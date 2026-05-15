צה"ל תקף הערב (שישי) את דירת המסתור של ראש הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל חדאד בעיר עזה. מדובר באיש החזק ביותר בשטח שניהל את המערכה הלחימתית בצפון הרצועה, סירב לכל מתווה כניעה והחזיק באופן אישי בחטופים ישראלים.

אל חדאד, המכונה "אבו סוהיב", סומן במערכת הביטחון הישראלית כאחד האנשים האכזריים והקיצוניים ביותר בהנהגת ארגון הטרור, וגורמי מודיעין הגדירו אותו כפסיכופת מיליטנטי גם ביחס לסטנדרטים הרצחניים של חמאס.

בשישה באוקטובר, יממה לפני פרוץ המלחמה, כינס אל חדאד את פקודיו והורה להם לפשוט על יישובי העוטף והקיבוצים, לשדר את מעשי הטבח בשידור חי לאחור, ולחטוף מספר מקסימלי של אזרחים וחיילים. הוא שלט בשפה העברית ואף ניצל זאת כדי לשוחח ישירות עם חלק מהחטופים שהחזיק בתנאים קשים, ובהם התצפיתנית לירי אלבג. שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן על דבר התקיפה והעביר הודעה אישית לבני משפחת אלבג.

יוקרתו המבצעית של אל חדאד בצמרת חמאס נבנתה כבר לפני תריסר שנים, במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, כאשר כיהן כמפקד גדוד שג'עיה. הוא פיקד על הקרב הקשה שבו נפגע נגמ"ש של חטיבת גולני, שבו נפל החייל אורון שאול שגופתו נחטפה. לאורך השנים שילם אל חדאד מחיר אישי כבד על פעילותו כאשר בנו, סוהיב, חוסל בפעילות צבאית קודמת, אך הדבר רק הקצין את עמדותיו המבצעיות והאידאולוגיות.

בחודשים האחרונים הוביל אל חדאד קו עצמאי ומרדני שסירב להישמע להנחיות הנהגת החוץ של חמאס. הוא התנגד באופן נחרץ ליישום ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפירוז רצועת עזה ופירוק הארגון מנשקו, ודחף להמשך הלחימה תוך דרישה לנסיגה מלאה של צה"ל עד לקו הפרימטר כתנאי לכל עסקה.

עמדותיו הנוקשות אילצו את בכיר חמאס חליל אל חיה ליישר עמו קו ולהעביר את הדרישות הללו למתווכות מצרים וקטר. הקשר המודיעיני והמבצעי בין השניים התבסס על רשת משפחתית הדוקה, כאשר עזאם אל חיה, בנו של חליל שחוסל בשבוע שעבר, שימש כאיש הקשר הבלעדי שהעביר מסרים בין אל חדאד המסתתר בעזה לבין הנהגת חמאס בחוץ לארץ.

התקיפה המדויקת, שיצאה לפועל תוך זמן קצר מרגע קבלת המידע המודיעיני בפיקוד הדרום ובאמ"ן, היא תוצר של איסוף מידע סיזיפי שנמשך שנים. חדאד, שהצטרף לזרוע הצבאית עוד בימי הקמתה, נחשב לבכיר האחרון שנותר בחיים ברצועה מבין אדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

לאורך המלחמה ניהל מצוד מורכב כשעבר בין מקומות מסתור, תוך שהוא מקיף את עצמו בחטופים ישראלים – ובהם תצפיתניות נחל עוז – והופך אותם למגן אנושי לשרידותו האישית. תחת פיקודו הישיר, עברו החטופים מסכת של הרעבה והתעללות קשה, שנועדה להבטיח את ביטחונו ואת הישרדות חמאס.

האישור המדיני לפגיעה באל חדאד ניתן כבר לפני שבוע וחצי, ומאז התנהל אחריו מעקב מודיעיני רציף של שירות הביטחון הכללי עד לזיהוי ההזדמנות המבצעית בדירת המסתור בקומה השלישית בשכונת א-רימאל, בה שהה עם לפחות שניים משומרי ראשו.