הפסקת הלחימה בכל החזיתות והסרת המצור: פרטי ההסכם בין ארה"ב לאיראן

באיראן חשפו הלילה (שני) את פרטי ההסכם עם ארצות הברית שצפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ. ממנו עולה רשימת הדרישות הרשמית והמלאה של הרפובליקה האסלאמית לצורך פתיחה במשא ומתן והגעה להסכם סופי מול ארצות הברית ובעלות בריתה.

התוכנית האיראנית, הכוללת 14 סעיפים נוקשים, מציבה תנאי סף חד-משמעיים עוד לפני תחילת הדיונים, ובראשם עצירה מוחלטת של הלחימה, הסרת המצור הכלכלי והימי, ופיצויים בסך מאות מיליארדי דולרים.

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לפי המסמך, איראן דורשת תחילה הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לצד זאת, טהרן מציבה תנאי בל יעבור לפיו המשא ומתן הסופי לא יחל לפני שיבוצעו הצעדים הבאים: הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום, השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, ושחרור של מחצית מהכספים האיראניים המוקפאים עוד לפני תחילת הדיונים.

המתווה למשא ומתן ודרישות מארצות הברית

נסיגה צבאית ואי-התערבות: התחייבות של ארצות הברית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן, לכבד את ריבונותה, ולהסיג את כוחותיה הצבאיים מהאזורים הסמוכים למדינה. במהלך 60 ימי המשא ומתן, מתחייבת ארה"ב שלא להוסיף כוחות באזור ולא להטיל סנקציות חדשות.

חבילת שיקום כלכלית: ארצות הברית ובעלות בריתה יידרשו להציג תוכניות לשיקום איראן בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר.

חופש שיט ומשאבים פיננסיים: פתיחה מחדש של מצר הורמוז בתוך 30 יום תחת הסדרים איראניים, מתן גישה מלאה של איראן למשאביה הפיננסיים, ושחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים במהלך תקופת הדיונים.

ההסכם הסופי: הסרת סנקציות מוחלטת והסרת תוכנית הטילים מסדר היום

האיראנים מציעים חלון זמן של שישים ימי משא ומתן להשגת הסכם סופי, אשר יאושר בהחלטה של מועצת הביטחון של האו"ם ויוקם עבורו מנגנון פיקוח ייעודי. במסגרת ההסכם, איראן תחדש את מחויבותה תחת אמנת ה-NPT שלא לייצר נשק גרעיני.

בתמורה, ההסכם יביא להסרה מלאה של כל הסנקציות הראשיות והמשניות של ארה"ב, וכן של החלטות מועצת הביטחון של הא"ם ומועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA). טהרן מבהירה באופן שאינו משתמע לשני פנים כי ההסכם הסופי יעסוק אך ורק בגורל החומרים המועשרים ובהעשרתם, בהסרת הסנקציות ובתוכנית השיקום הכלכלי - בעוד שהדיונים על תוכנית הטילים של איראן ועל התמיכה בקבוצות ההתנגדות יוסרו באופן סופי ומחלט מסדר היום.

נזכיר כי מוקדם יותר הלילה, הכריזו ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגן שר החוץ האיראני על הגעה להסכם. "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החופשית של מצר הורמוז, ובו-זמנית, מאשר בזאת את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, התניעו מנועים. תנו לנפט לזרום!", הצהיר טראמפ.

בהמשך, סגנו של עראקצ'י אישר גם והוסיף: "הושג הסכם עם ארה"ב, הפסקת הלחימה בכל החזיתות תוכרז הלילה". בנוסף הודיע, בניגוד לדבריו של טראמפ, כי איראן לא תחל בהתחייבויותיה לפני יום שישי. עוד אמר כי "תקופת המשא ומתן בת 60 הימים בין איראן לארצות הברית תחל רק לאחר שארצות הברית תשחרר את הנכסים האיראניים שהוקפאו בחו"ל, בהתאם להסכמות שהושגו מראש. סוגיית הגרעין לא תידון עד שארצות הברית תמלא את התחייבויותיה".