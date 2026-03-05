טראמפ בהצהרה: מבצע "זעם אפי" מקדים את לוח הזמנים ומשמיד מטרות באיראן יחד עם השותפים הישראלים הנהדרים". עוד קרא לחברי משמרות המהפכה, הצבא והמשטרה: הניחו את נשקכם וקבלו חסינות, אחרת תיהרגו. כמו כן, ורא לדיפלומטים איראניים ברחבי העולם לבקש מקלט מדיני (מעיין רפאל)

