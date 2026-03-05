אזעקות הופעלו באזור הבקעה ובצפון | כל העדכונים
היום השביעי למבצע "שאגת הארי" • טראמפ פנה לפעילי משמרות המהפכה, הצבא והמשטרה: "הניחו את הנשק וקבלו חנינה - אחרת תיהרגו" • מפקד פיקוד מרכז האמריקני עדכן: תקפנו מחסני טילים בליסטיים מתחת לאדמה באיראן
היום השביעי למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו הלילה (שישי) באזור הבקעה והעמקים ובגבול הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה לפעילי משמרות המהפכה, הצבא והמשטרה: "הניחו את הנשק וקבלו חנינה - אחרת תיהרגו". תקיפות איראניות בסעודיה, בחריין ובכווית. מפקד פיקוד מרכז האמריקני עדכן: תקפנו מחסני טילים בליסטיים מתחת לאדמה.
אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה
אזעקה גם במטולה
התרעת צבע אדום במשגב עם שבגבול הצפון
וול סטריט ג'ורנל: איחוד האמירויות הערביות בוחנת הקפאת נכסים איראניים כדי להעניש את טהרן על התקיפות בשטחה (רון צור)
סעודיה: יורטו שלושה טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס חיל האוויר הנסיך סולטן ליד ריאד (רון צור)
משרד הפנים של בחריין: מתקפה איראנית כוונה נגד שני בתי מלון ובניין מגורים במנאמה, וגרמה נזק לרכוש, ללא נפגעים (רון צור)
דיווחים על תקיפות נרחבות ברחבי איראן
דיווח בלבנון על תקיפה עצימה בדאחייה
אזעקות הופעלו בבקעה בחשש לחדירת כלי טיס עוין. דקות קודם לכן הופעלה אזעקה במלכיה שבגבול לבנון
דיווח על תקיפות איראניות בכווית ובבחריין. צבא כווית: מערכות הגנה אווירית הדפו מתקפת טילים שפרצה למרחב האווירי של המדינה, נגרם נזק למבנים כתוצאה מנפילת שברי יירוט. במקביל, כלי תקשורת באיראן מדווחים על הפצצת אתרים בקרמאנשאה במערב המדינה (רון צור)
מפקד פיקוד מרכז האמריקני: תקיפות הטילים הבליסטיים של איראן ירדו ב-90 אחוז מאז היום הראשון (מעיין רפאל)
וול סטריט ג׳ורנל: גורמים בפנטגון מגבשים תוכניות לחידוש מלאי התחמושת האמריקנית שהושקעה בלחימה באיראן, על פי מקורות המעורים בנושא, צעד במאמצי ממשל טראמפ להגדיל באופן דרמטי את מספר הטילים המיוצרים מדי שנה (מעיין רפאל)
הגסת': "לטראמפ תהיה השפעה עצומה על מי ינהל את איראן, בהתחשב במבצע המתמשך שלנו" (מעיין רפאל)
מפקד פיקוד מרכז האמריקני: מפציצי B-2 תקפו מתקני טילים בליסטיים עמוק באדמה. במעבר לשלב הבא של מבצע זה, נפרק את יכולת ייצור הטילים של איראן. בהמשך קרא לאזרחי איראן להישאר בבתים כי יש הרבה תקיפות אמריקניות וישראליות צפויות (מעיין רפאל, ברק בטש)
טראמפ בהצהרה: מבצע "זעם אפי" מקדים את לוח הזמנים ומשמיד מטרות באיראן יחד עם השותפים הישראלים הנהדרים". עוד קרא לחברי משמרות המהפכה, הצבא והמשטרה: הניחו את נשקכם וקבלו חסינות, אחרת תיהרגו. כמו כן, ורא לדיפלומטים איראניים ברחבי העולם לבקש מקלט מדיני (מעיין רפאל)
https://x.com/i/web/status/2029675355997360289
שריפה פרצה במחסן באחד היישובים במרכז עקב נפילת רסיס. צוותי כיבוי רבים פועלים לבלימת התפשטות האש למבנים סמוכים ולכיבוי מוקדי הבעירה המרכזיים