הפנטגון אישר: צוללת גרעינית - הגדולה ביותר בצי האמריקני, בדרך למזרח התיכון

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה לעלות מדרגה: בפנטגון אישרו הערב (שני) כי צוללת אמריקנית מסדרת "אוהיו", מהגדולות והמתקדמות בצי האמריקני, הגיעה ביממה האחרונה למצר גיברלטר, ככל הנראה בדרכה למזרח התיכון.

המהלך מגיע בצל ההתבטאות החריגה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכינה את ההצעה האיראנית האחרונה "חתיכה של זבל" ו"טיפשית", על רקע המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהראן.

בהודעת הפנטגון נמסר כי מעבר הצוללת באזור "מעיד על היכולת, הגמישות והמחויבות המתמשכת של ארצות הברית לבעלות בריתה בנאט"ו".

עוד הדגישו בצבא האמריקני כי צוללות מסדרת "אוהיו" נחשבות לאחד המרכיבים המרכזיים במערך ההרתעה האסטרטגי של ארצות הברית, בין היתר בזכות יכולת שיגור חשאית של טילים בליסטיים מצוללות.

למרות שבפנטגון לא פירטו איזו צוללת בדיוק עושה את דרכה לאזור, בכלי תקשורת בארצות הברית דווח כי מדובר ב-USS Alaska, צוללת המסוגלת לשאת טילים בעלי ראשי קרב גרעיניים.