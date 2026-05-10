נתניהו בריאיון ל-60 שניות: "אני חושב שמוג'תבא חמינאי עדיין חי"
בריאיון לתוכנית ברשת CBS האמריקנית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "קשה לומר מה מצבו של חמינאי, הוא באיזה בונקר או מקום סודי" • סוכנויות הידיעות באיראן מדווחות כי ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה נדחתה
בריאיון שהעניק לתוכנית "60 שניות", ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא מאמין שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי חי, וכי וקשה להעריך מה מצבו. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר על ההצעה האיראנית שהיא "בלתי מתקבלת על הדעת" - סוכנויות הידיעות באיראן מדווחות כי ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה נדחתה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון לתוכנית "60 דקות": "אני חושב שמוג'תבא חמינאי חי. קשה לומר מה מצבו, הוא באיזה בונקר או מקום סודי. אני חושב שהוא מנסה לשמר את הסמכות שלו, אני לא חושב שיש לו את הסמכות שהייתה לאביו" (ברק בטש)
גם בערוץ הטלוויזיה הממלכתי האיראני Press TV מדווחים: "איראן דחתה את ההצעה האמריקנית, שמשמעותה כניעה לדרישות המוגזמות של טראמפ" (ברק בטש)
סוכנות הידיעות האיראנית IRIB: איראן דחתה את ההצעה האמריקנית (ברק בטש)