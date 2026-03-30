נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הלילה (שני) ראיונות למספר גופי תקשורת, בהם התייחס למבצע באיראן. במסר אופטימי אמר כי הוא מאמין ש"תהיה עסקה בקרוב מאוד". עוד אמר ש"מתנהל משא ומתן ישיר ועקיף עם איראן. השיחות מתנהלות בצורה יוצאת מן הכלל".

טראמפ הדגיש גם כי "אני רוצה להשתלט על הנפט האיראני. אולי נשתלט על האי ח'ארג, ואולי לא - יש לנו הרבה אפשרויות. זה אומר שנצטרך להיות בח׳ארג לזמן מה, אני לא חושב שלאיראנים יש שם הגנה, נשתלט על האי בקלות מאוד". על מוג'תבא ח'אמנאי שוב אמר טראמפ כי "הוא מת או פצוע קשה. אף אחד לא שמע ממנו, הוא נעלם".

בתוך כך, דווח ב"וול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני שוקל מבצע צבאי להוצאת האורניום המועשר מתוך איראן, כך לפי גורמים אמריקנים רשמיים. טראמפ טרם הכריע האם לאשר את המהלך, אך הוא נותר פתוח לרעיון מכיוון שהוא ישלים את המטרה המרכזית שלו - למנוע באופן תמידי מאיראן לפתח נשק גרעיני.

נזכיר כי לפני כשבוע, דיווחנו שהממשל האמריקני מנהל דיונים סביב השאלה האם לכבוש את אי הנפט האיראני - ח'ארג, כדי לגרום לכך שאיראן תפסיק למנוע מספינות לעבור במצרי הורמוז. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין פרסם ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי בכירים אמריקנים אמרו בימים האחרונים לעמיתיהם בישראל ובמדינות נוספות, שכנראה לא תהיה ברירה - וארצות הברית תיאלץ לצאת למבצע קרקעי כדי לעשות זאת.