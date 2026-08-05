מול אשתו וארבעת ילדיו: יעקב ישראל ידיד הלוי ז"ל הוא הישראלי שטבע למוות בקפריסין
יעקב ישראל ידיד הלוי ז"ל התגורר בפסגת זאב ושירת במילואים • לפני כשבועיים יצא לחופשה עם בני משפחתו - ממנה לא שב, לאחר שטבע למוות • אחותו ספדה: "קובי היה אדם עם לב ענק שיודע להעניק לאחר מכל הלב"
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האסון בקפריסין: יעקב ישראל ידיד הלוי בן ה-35 הוא הישראלי שטבע אמש למוות בלימסול שבקפריסין, מול אשתו וארבעת ילדיו.
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ידיד הלוי התגורר בפסגת זאב ושירת במילואים. לפני כשבועיים יצא לחופשה עם בני משפחתו - אשר במהלכה טבע למוות.
רבקה ידיד אחותו ספדה: "קובי היה אדם עם לב ענק שיודע להעניק לאחר מכל הלב. בעל ואבא למופת לילדים קטנים שעשה נחת וכבוד להורים . איש אמת שיחסר להרבה".
ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א יחד עם משרד החוץ והשיטור המקומי פועלים לשחרר את הנפטר ולהטיסו לישראל להמשך קבורה והלוויה.
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