מול אשתו וארבעת ילדיו: יעקב ישראל ידיד הלוי ז"ל הוא הישראלי שטבע למוות בקפריסין

יעקב ישראל ידיד הלוי ז"ל התגורר בפסגת זאב ושירת במילואים • לפני כשבועיים יצא לחופשה עם בני משפחתו - ממנה לא שב, לאחר שטבע למוות • אחותו ספדה: "קובי היה אדם עם לב ענק שיודע להעניק לאחר מכל הלב"