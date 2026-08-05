אסון בחופשה בקפריסין: ישראלי טבע למוות בחוף בלימסול
תושב ירושלים בן 34 טבע בחוף הים בעיר לימסול בזמן שהיה בבילוי עם משפחתו • המנוח נכנס לרחוץ במים ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו, החיפושים אחריו נערכיו כשעתיים עד שמצנח רחיפה שעבר באזור הבחין בו כשהוא צף במים
תושב ירושלים בן 34 טבע למוות אתמול (שלישי) בחוף הים בעיר לימסול שבקפריסין, בעת שהיה בבילוי עם משפחתו.
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חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר כי המנוח נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים בני המשפחה חיפשו אחריו בחוף ובים, עד שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים. צוותי ההצלה המקומיים נאלצו לקבוע את מותו.
"זק"א עומד בקשר רציף עם המשפחה ויחד עם משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות כדי לסייע למשפחה ולהביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית", אמר ויינגרטן.