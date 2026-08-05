אסון בחופשה בקפריסין: ישראלי טבע למוות בחוף בלימסול

תושב ירושלים בן 34 טבע למוות אתמול (שלישי) בחוף הים בעיר לימסול שבקפריסין, בעת שהיה בבילוי עם משפחתו.

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חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר כי המנוח נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים בני המשפחה חיפשו אחריו בחוף ובים, עד שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים. צוותי ההצלה המקומיים נאלצו לקבוע את מותו.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

"זק"א עומד בקשר רציף עם המשפחה ויחד עם משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות כדי לסייע למשפחה ולהביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית", אמר ויינגרטן.