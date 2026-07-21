טהרן היא שיזמה את ההצעה שמקדמות כעת המתווכות להפסקת אש של עשרה ימים בין ארצות הברית לאיראן - כך אומרים היום (שלישי) ל-i24NEWS שני גורמים המעורים בפרטי המגעים. לדבריהם, עצם היוזמה האיראנית מעידה על הדחיפות שמייחסת טהרן להפסקת הלחימה, על רקע התרחבות התקיפות האמריקניות והאפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יורה על חזרה למערכה רחבה מול איראן.

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לפי שני הגורמים, מטרת עשרת ימי הפסקת האש היא לאפשר גיבוש פתרון למשבר סביב השיט במצרי הורמוז - הסוגיה המרכזית שהובילה לקריסת מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים בחודש שעבר, לאחר ששני הצדדים הודיעו למעשה כי אינו תקף עוד.

בכירים מקטאר, מצרים, עומאן ופקיסטן מעורבים בתיווך בין וושינגטון לטהרן והעבירו את ההצעה לארצות הברית. במהלך השיחות אף נוספו להצעה רכיבים חדשים, ובהם רעיון ליצירת "מסלול אמצעי" במצרי הורמוז, בין המים שבשליטת עומאן לבין אלה שבשליטת איראן, שיאפשר מעבר בטוח של כלי שיט.

עם זאת, שני גורמים אמרו ל-i24NEWS כי בשלב זה הממשל האמריקני דורש שהפסקת האש תהיה ארוכה יותר, וכי כתנאי לכניסתה לתוקף מבקשת וושינגטון להגיע לפחות להסכמות ראשוניות בנוגע לחופש השיט במצרי הורמוז. את יתר ההבנות, לפי ההצעה, ניתן יהיה להשלים במהלך עשרת ימי הפסקת האש. אחד הגורמים הוסיף כי לפחות חלק מבכירי ממשל טראמפ מתארים את ההצעה האיראנית כ"אבסורדית, חסרת היגיון".

גורם אמריקני אמר ל-i24NEWS כי טראמפ ממוקד בכך שאיראן תשלם מחיר על הרג החיילים האמריקנים. "הנשיא ידאג לכך שאיראן תשלם גם על מותם האחרון של חיילים אמריקנים. המהלומות הקשות הללו יימשכו עד שהנשיא יחליט אחרת, אך השיחות בין המדינות שלנו נמשכות", אמר.