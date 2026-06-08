כ-12 שעות חלפו מאז הירי של איראן לכיוון הצפון, אשר הוביל למספר תקיפות ישראליות במוקדים שונים במדינה. ערוץ האופוזיציה האיראני Iran International דיווח היום (שני) מפי מקור המעורה בפרטים, כי השיגורים האיראנים לישראל - בוצעו ללא תיאום עם המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי.

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כאמור, על פי הדיווח, התקשורת בין המנהיג העליון של איראן לבין גורמים רשמיים במדינה משובשת מאז יום ראשון בערב. מקור המעורה בהתפתחויות העריך כי השיגורים האחרונים לישראל בוצעו ככל הנראה לפי פרוטוקולים צבאיים שהוגדרו מראש, ללא תיאום עם לשכת חמינאי.

המקור הוסיף כי "תגובת משמרות המהפכה לתקיפה הישראלית בפרברי דרום ביירות הייתה מהירה מדי מכדי שניתן יהיה לבצע חילופי מסרים עם מוג’תבא חמינאי".

דובר צה"ל

כזכור, התקיפה הישראלית בדאחייה של ביירות בצהריי יום ראשון הובילה להעלאת כוננות בשל חשש מתגובה איראנית אפשרית. החשש התממש - כאשר איראן שיגרה מספר מספר טילים לאזור הצפון. הם יורטו בהצלחה ולא היו נפגעים.

בתגובה לכך,חיל האוויר ביצע מספר גלי תקיפה באיראן, ופגע במספר יעדי משטר בהם מערכות הגנה אסטרטגיות. מספר שעות לאחר הפעולה הישראלית - איראן ביצעה מספר שיגורים לעבר ישראל.