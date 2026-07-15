תבארק אבו מטיר, בת שלוש מכסייפה, טבעה למוות אתמול (שלישי) בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח' שבסיני. לאחר האירוע, היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת להעביר את גופתה לישראל.

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עם קבלת הדיווח החלו אנשי היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים בישראל ובמצרים, במטרה לזרז את ההליכים הנדרשים ולהביא להעברת גופתה לישראל במהירות האפשרית.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח הפעלנו את היחידה הבינלאומית של זק"א, שפועלת מסביב לשעון במקרים מסוג זה ברחבי העולם. אנו נמצאים בקשר רציף עם כלל הגורמים המעורבים, כדי לסייע למשפחה ולהביא את הפעוטה לקבורה בישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה על כבודה ומתן כל הסיוע הנדרש למשפחה".

זהו אירוע קשה נוסף בסיני לאחר שבחודש מרץ האחרון ישראלי כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בשארם א-שייח בסיני, מצרים. ישראלי נוסף נפצע בינוני ופונה לבית חולים מקומי. ההרוג היה בדרכו לחו"ל דרך שארם א-שייח.