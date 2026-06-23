"רחפנים נעים כאחד כמו מדוזה": העדות המדאיגה של טייס הקרב שחולץ מאיראן

רשת CNN דיווחה היום (שלישי) את עדותו של טייס מטוס קרב אמריקני שחולץ על ידי כוחות מיוחדים לאחר שהופל מעל איראן במהלך מבצע "שאגת הארי" בחודש אפריל. בעדותו תיאר הטייס מראה מזעזע לפני שנטש את מטוסו: מספר רחפנים איראניים מרחפים באוויר, נעים כאחד, במבנה שהזכיר מדוזה.

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העדות, שלא דווחה בעבר, נמסרה על ידי טייס ה-F-15 לגורמי מודיעין אמריקניים במהלך תחקור לאחר האירוע. העדות עוררה מיד סערת ויכוחים בקהילת המודיעין האמריקנית, שטרם הוכרעה. אם הטייס אכן ראה את מה שתיאר - מבנה שנע בתיאום מלא - מדובר בהתקדמות מדאיגה ביכולות הרחפנים של איראן.

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"מספר רחפנים מחוברים זה לזה ונעים כאחד, כאשר רחפנים קטנים יותר מתחת לגדולים כמו רגליים, דברים של חייזרים אמיתיים", כך מסר גורם המעורה בפרטים ל-CNN. מקור אחר אמר כי הטייס תיאר "שדה מוקשים של רחפנים" באוויר.

בעוד שהסיבה המדויקת להפלת מטוס ה־F-15 עדיין נחקרת, דיווחים ראשוניים הצביעו על כך שייתכן שמבנה הרחפנים איפשר בדרך כלשהי לאיראן להפיל את המטוס האמריקני.