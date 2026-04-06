24 שעות נותרו לפקיעת הדד ליין של נשיא ארצות הברית טראמפ לאיראן, וישראל ביצעה הלילה (שני) גל תקיפות חסר תקדים באיראן. כתב החוץ ברק בטש הביא ב"מהדורה המרכזית" את כל הפרטים מגל התקיפות.

במהלך משמעותי, חיסלה ישראל את מאג'יד חאדמי, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. חאדמי לא היה רק "יעד", הוא נחשב למוח שמאחורי קידום הטרור נגד ישראל, יהודים ברחבי העולם ויעדים אמריקניים, ומי שהיה אמון על המעקב המהודק אחרי אזרחי איראן במהלך גל המחאות בינואר האחרון.

לצידו של חאדמי, חוסל גם אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים של כוח קודס, שגם הוא החזיק ב"רקורד" עקוב מדם של תכנון פיגועים נגד ישראלים בחו"ל. שר החוץ ישראל כ"ץ התייחס לאירועים והדגיש את נחישות הפעולה הישראלית מול בכירי המשטר.

אך הפעולה הישראלית לא נעצרה בסיכולים ממוקדים. חיל האוויר עלה מדרגה ועבר לפגיעה בתשתיות הכלכליות המשמעותיות ביותר של משטר האייתולות. תקיפות נרחבות נרשמו בדרום איראן, בדגש על מפעלים פטרוכימיים באזור שדה הגז האסטרטגי "דרום פארס". בשיראז הותקפו תחנת כוח ומפעלים נוספים, ובבושהר הופצץ בסיס צבאי של חיל הים האיראני. בלב טהראן, תיעודי דובר צה"ל הראו פגיעות מדויקות בעשרות מטוסים של המשטר.

אך בזמן שארצות הברית ממשיכה בתקיפות על יעדים צבאיים ברחבי המדינה, האיראנים לא נשארים חייבים. טהרן מיקדה את תגובתה בתשתיות האנרגיה של מדינות המפרץ, כשבתי זיקוק ושדות גז הפכו למטרות.

כעת, כל הצדדים דרוכים לקראת פקיעת הדד-ליין מחר בשעה 3:00 לפנות בוקר. למרות הלחץ הכבד והנזק הכלכלי העצום, בטהרן משדרים קו נצי. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר היום כי המדינה לא תיכנע לתנאים שהוצבו לה ובהמשך האיראנים הודיעו רשמית לפקיסטן כי הם דוחים את ההצעות להפסקת אש - ודורשים את סיומה הכולל של המלחמה. המזרח התיכון כולו ממתין כעת להחלטה של הנשיא טראמפ, שתקבע לאן מועדות פניו של האזור ברגע שהשעון יעצור.