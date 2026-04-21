טראמפ: הפסקת האש באיראן תוארך עד שהיא תגבש הצעה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (שלישי) כי הפסקת האש מול איראן תוארך, עד שתוגש הצעה מוסכמת מצד ההנהגה האיראנית והדיונים בנושא יסתיימו.

בתגובה, הטלוויזיה האיראנית פירסמה כי "איראן אינה מכירה בהארכת הפסקת האש, והיא עשויה להתחייב לה או לא בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה". גם יועץ יו"ר הפרלמנט האיראני אמר כי "הארכת הפסקת האש על ידי טראמפ חסרת כל משמעות".

בהצהרה שפרסם, ציין טראמפ כי ההחלטה התקבלה בין היתר על רקע "פיצול חמור" בממשל האיראני, וכן בעקבות פניות מצד גורמים בפקיסטן, בהם ראש הממשלה. לדבריו, הוא הורה לצבא האמריקני "להמשיך את המצור, ובכל שאר ההיבטים להישאר מוכן וערוך", תוך הארכת הפסקת האש עד להשלמת המגעים.

גורם בבית הלבן מסר כי בעקבות הפוסט של הנשיא טראמפ המאשר כי ארצות הברית ממתינה להצעה מאוחדת מצד האיראנים, הנסיעה לפקיסטן לא תתקיים היום. עדכונים נוספים לגבי פגישות פנים אל פנים יפורסמו על ידי הבית הלבן.

לפי שני גורמים המעורים בפרטים, בצמרת השלטון באיראן מתנהלים ויכוחים קשים בין בכירי משמרות המהפכה לבין הנשיא ויו"ר הפרלמנט, אשר מעוניינים לקדם הסכם.

בשלב זה, לא ברור מתי תוגש הצעה איראנית מוסכמת, אך בוושינגטון מדגישים כי הכוחות האמריקניים נותרו בכוננות מלאה עד להכרעה.